CIUDAD MCY.- La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien también es la autoridad electoral, reconoció el triunfo comicial presidencial de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), con más de 50% de los votos, y felicitó a los ganadores en los sufragios generales celebrados este domingo en el Estado Plurinacional.

Pasada la medianoche de este lunes, Áñez se pronunció en el Twitter con el siguiente mensaje: «Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia», reseña La Tabla

La opositora Áñez se autoproclamó como “presidenta” de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales, en medio del golpe de Estado perpetrado al líder indígena boliviano, Evo Morales, en noviembre de 2019. En ese momento, el Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del MAS, que eran mayoría, por falta de garantías para su seguridad.

Fue así como la senadora entonces se autoproclamó “presidenta” solo con una mínima presencia de diputados, todos de oposición, y en violación de los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución, refiere Telesur.

Áñez había anunciado su candidatura para la Presidencia el pasado 24 de enero, en medio de fuertes críticas que remarcaban su carácter transitorio al frente del país y le exigían la convocatoria a elecciones nacionales.

Sin embargo, en septiembre pasado anunció su retiro de la contienda electoral, por medio de un mensaje grabado en el que indicaba que “deja de lado” su candidatura para las elecciones.

Acompañada de su compañero de fórmula, Samuel Doria Medina, Áñez aseguró que tomaba esta decisión “por el bien mayor”, para evitar que el MAS “acabe ganando la elección”.

De acuerdo con los resultados a boca de urna de las elecciones del domingo, Luis Arce obtuvo el 52.4% de los sufragios, más de 20 puntos porcentuales de diferencia al segundo más votado, el expresidente neoliberal Carlos Mesa.

Al conocer los resultados extraoficiales, Luis Arce afirmó que llevará adelante un gobierno de unidad nacional para reconstruir la economía e igualmente agradeció al pueblo boliviano y a la comunidad internacional por su apoyo al proceso comicial con el cual Bolivia salía de una transición de casi un año luego de la crisis poselectoral de 2019.

Información AVN