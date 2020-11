CIUDAD MCY.- En entrevista para el portal ruso Sputnik el presidente de Argentina, Alberto Fernández, descartó este martes más solicitudes de préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario argentino explicó que esa opción no está planteada porque, ahora, se negocia con el FMI la devolución de cuatro mil millones de dólares que pidió como crédito el gobierno de Mauricio Macri, entre 2018 y 2019.

Resaltó que para pagar el dinero se ha solicitado un programa que durará tres años de su administración pues aseveró que Macri dejó un país sin reservas en dólares y con una situación económica precaria.

«Es un programa que quiere lograr los objetivos que nos planteamos siempre: que no haya ajustes sobre los sectores más empobrecidos, trabajar para sacar de la pobreza a los argentinos, buscar inversión, desarrollar infraestructura, garantizar educación y salud pública», precisó Fernández.

Acotó que para lograr los objetivos económicos desde el Gobierno se han creado estrategias para adquirir ingresos en divisas declaradas en el comercio exterior, y que desde enero hasta agosto, en Argentina se ha presentado un saldo positivo de 10 mi millones de dólares de los cuales ingresaron seis mil millones.

«Ese remanente que no entra son los que juegan a la devaluación del peso, por eso insistimos en que no la esperen porque no lo vamos a hacer, ya que una devaluación solo va a empobrecer a los argentinos y nosotros tenemos recursos para aguantar, así que si quieren pelea, la daremos», recalcó el presidente.

Sobre la diferencia cambiaria de casi el 150% entre el dólar oficial y el de circuitos informales, Fernández explicó que Argentina sufre de períodos inflacionarios de manera periódica en los que la gente se refugia en una moneda más estable como el dólar.

Información AVN