*** El vicepresidente territorial del PSUV para los estados Aragua y Carabobo, Rodolfo Marco Torres, destacó la voluntad de los aragüeños y aragüeñas de recuperar la Asamblea Nacional para colocarla al servicio del pueblo

CIUDAD MCY.- Integrantes de los diferentes movimientos sociales, así como de las organizaciones del Poder Popular, se dieron cita la mañana de este jueves 05 de noviembre en las instalaciones del estadio Hermanos Ghersi de Maracay, para dar inicio a la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias a celebrarse el próximo 6 de diciembre.

Así, en un ambiente pleno de consignas a favor de la Revolución y por supuesto, de alegría, el vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para los estados Aragua y Carabobo, Rodolfo Marco Torres, dio inicio a la actividad, en la que brindó su espaldarazo a cada uno de los candidatos de la Patria a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, de quienes destacó su lealtad al proceso Revolucionario y al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Estos son hombres y mujeres que aman la Patria y por lo tanto van en su defensa”, enfatizó el líder revolucionario aragüeño en referencia a Hermánn Escarrá, Ricardo Molina, Vladimir Miró, Rosa León, Guaiquirima Castro, Gerson Hernández, Marisol Calderón, Isabel Torcate, Omar Osal e Ismael Morales, candidatos por voto lista al Parlamento nacional.

Asimismo, destacó que el carácter combativo de los candidatos por el circuito 1, Roy Daza y Eglé Sánchez; por el circuito 2, Manuel Hernández y Roger Pinto; por el circuito 3, José Gregorio Colmenarez y por el circuito 4, Anahís Palacios y Roque Valero.

De igual forma, Marco Torres exaltó la voluntad del pueblo aragüeño de participar en los comicios parlamentarios, con el propósito de recuperar la Asamblea Nacional y dejar atrás esa etapa en la que desde el salón elíptico se pedían sanciones en contra del pueblo venezolano, e incluso la intervención extranjera contra la Patria, “aquí está este pueblo lleno de amor y de paz, pero también bravío y rebelde para rechazar a esa derecha fascista, criminal y guaidoista que durante cinco años lo que ha hecho es atacar a la Patria”, enfatizó.

Momento de la gran revancha

En la actividad política también estuvo presente Jesús Farías, quien en nombre del comando de campaña nacional Darío Vivas, instó a la población a asumir la gran batalla que representan las venideras elecciones, “nuestro comandante Chávez nos preparó para muchos desafíos, para grandes batallas y esta es una de esas… Estamos en un momento crucial de la vida de nuestra Patria y de nuestra Revolución, pues hemos sido víctimas de muchos ataques y de un bloqueo criminal, pero llegó la hora de gran revancha histórica del pueblo contra quienes nos han venido castigando y nuestro castigo será el voto”, instó.

Resaltó que la entidad Aragüeña siempre ha sido una “raíz fundamental de la Revolución”, por lo que exhortó a los electores a ir por el cambio de la AN, para iniciar una nueva fase de victoria y seguir construyendo el sueño del comandante Chávez, “estoy seguro que Aragua llevará a todos los candidatos de la Patria a la Asamblea Nacional, porque aquí el 6D gana Chávez y la Revolución Bolivariana”, recalcó.

Debemos ganar abrumadoramente

Por su parte, el candidato por voto lista a la AN, Hermánn Escarrá, manifestó que las elecciones a la AN “no son cualquier contienda”, pues existen más de 14 mil 400 candidatos a ocupar una curul en la AN, de los cuales sólo más de 400 pertenecen a las fuerzas revolucionarias.

En este sentido, insistió en la necesidad de ganar las elecciones de “manera abrumadora y total”, al tiempo que recordó que el quórum de validez de las leyes orgánicas son las tres quintas partes; “nosotros somos militantes de la esperanza y esa esperanza se tiene que concretar el 6D. Tenemos que seguir adelante sin claudicaciones, sin entreguismos, sin miedo”, enfatizó.

Destacó que la concentración realizada por el pueblo aragüeño este jueves en las instalaciones del estadio Hermanos Ghersi, “es una pequeña muestra de lo que va a ocurrir el 6D, por lo que expresó su agradecimiento a las mujeres, a los líderes y lideresas de cada uno de los circuitos electores, a los alcaldes de las 18 localidades y por supuesto, al gobernador del estado bolivariano de Aragua, Rodolfo Marco Torres.

Tenemos la organización para triunfar

El también candidato por voto lista a la AN por el estado Aragua, Ricardo Molina, destacó que las fuerzas revolucionarias tienen la organización necesaria para triunfar, “estamos preparados y tenemos conciencia, además de un líder nacional y regional, así como un tremendo partido, a lo que se suma que nuestra agenda legislativa serpa el Plan de la Patria y con ella debemos triunfar”, resaltó.

Llevaremos la paz a la AN

Omar Osal, también candidato por voto lista al Parlamento nacional, comentó que desde la Cuna de la Revolución se irá en unidad al rescate de la AN, para llevar la paz y el amor.

“Vamos a sacar de la AN a todos aquellos que le han hecho daño a la nación, vamos a ir nosotros con la solidaridad, el amor que caracteriza a los revolucionarios”, aseveró.

Profundizaremos el Plan de la Patria

El candidato al palacio federal legislativo por el circuito 2, Roger Pinto, indicó que desde Aragua se irá en unidad monolítica a la recuperación de la AN, “durante 21 años esta unidad nos ha permitido vencer a quienes nos han asediado, a quienes han llevado a cabo intentos de magnicidio y a quienes han ido en contra de los intereses del pueblo, pero una vez más lo vamos a vencer para profundizar desde la Asamblea Nacional el Plan de la Patria, que es el legado del comandante Chávez… vamos por una victoria perfecta el 6D”, aseveró.

El también aspirante a un escaño en el Parlamento nacional por el circuito 2, Manuel Hernández, indicó que con el inicio de campaña electoral, el pueblo de Aragua demostró la fuerza y la gallardía con la que irá a la recuperación de la Asamblea Nacional, “mi reconocimiento a este pueblo que va a construir la victoria perfecta del 6D”, aseguró.

Está en juego la continuidad del proceso político

Por su parte el aspirante a la AN por el circuito 4, Roque Valero, indicó que con las elecciones parlamentarias está en juego la continuidad del proceso político revolucionario, “si queremos acabar con el bloqueo, debemos acabar con esa AN de derecha y ultraderecha que lo que ha hecho es pedir bloqueos y sanciones para el pueblo”, insistió el candidato.

De igual forma, instó a la población a votar por los candidatos de la Patria, “por la paz, por la revolución, por Chávez, por Nicolás Maduro y por la Patria… Vamos juntos al rescate de la AN”.

No se va a perder la Patria

La candidata a una curul en el Palacio Federal Legislativo por el circuito 1 de Aragua, Eglé Sánchez, manifestó que con los hombres y mujeres revolucionarios en la AN no se va a perder la Patria, “vamos allá a defender los derechos del pueblo y a sacar a todos aquellos que han pedido sanciones en contra de este pueblo”, dijo.

Vamos a cambiar la historia de Venezuela

El candidato por el circuito 3, José Gregorio Colmenares, insistió en la necesidad de recuperar la AN como espacio que fue “arrebatado en el 2015”, y con ello, cambiar la historia de Venezuela.

“Hoy estamos dando una muestra de compromiso y lealtad con la Revolución y así va a ser el próximo 6D”, manifestó.

Cambio político de gran magnitud

Asimismo, el candidato por el circuito 1, Roy Daza, indicó que el 6D, la población está convocada a generar un cambio político de gran magnitud, “vamos a culminar un proceso de lucha que tuvo su punto fulminante aquí e Chuao, cuando un grupo de mercenarios pretendió agredir la Patria, peri el aguerrido pueblo de Aragua les dio una respuesta contundente a ellos y al imperialismo”, dijo.

Asimismo, indicó que en 31 días se llevará a cabo la participación más grande que haya tenido lugar en los últimos tiempos, cuando el pueblo salga masivamante a votar, “ese día el pueblo de Aragua le da a dar una respuesta contundente a Guaidó, a López, a Ramos Alllup y a todos los que intentaron vender la Patria”, aseveró.

MARÍA FERNANDA PÉREZ