CIUDAD MCY.- El fiscal peruano Germán Juárez Atoche solicitó ante el Poder Judicial de su país un pedido de impedimento de salida del país, que se extienda por 12 meses, contra el exmandatario Martín Vizcarra, destituido el pasado lunes por el Parlamento.

Juárez, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, hizo la solicitud este miércoles 11 de noviembre y el Poder Judicial fijó la audiencia para resolver ese pedido para este viernes 13, a las 10:00 de la mañana (hora local), según especifican en el auto de citación que hicieron público.

La audiencia se llevará a cabo a través de videoconferencia, en la cual se requiere la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, del abogado defensor del investigado, de la Procuraduría Pública Ad Hoc y la Defensa Pública, estableció el Poder Judicial, reseñó el sitio web de RT.

Vizcarra es investigado por presuntamente haber recibido sobornos por la ejecución de dos obras cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Por esto fue llevado a juicio político recientemente en el Congreso, que lo destituyó como mandatario por “incapacidad moral”.

Específicamente, el expresidente habría conseguido en sus años de gobernante local 2,3 millones de soles (600.000 dólares) para favorecer a las empresas ganadoras, con el propósito de ejecutar los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

El exmandatario acudió a una citación que tenía programada este jueves en la Fiscalía, sin embargo, fue suspendida para el próximo 19 de noviembre.

En las afueras del Ministerio Público conversó con la prensa y mencionó que entregó a esa oficina su pasaporte. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, mencionó.

VTV