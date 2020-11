CIUDAD MCY.- El Congreso de Perú eligió este lunes a Francisco Sagasti como el nuevo líder de su Mesa Directiva, lo que al mismo tiempo lo convierte en el nuevo sucesor del expresidente, Manuel Merino, al frente de la Presidencia del país.

Junto a Sagasti se encuentran la congresista por el Frente Amplio, Mirtha Vásquez, por Acción Popular, Luis Roel y por Somos Perú, Matilde Fernández, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Esta es la segunda votación para determinar la sucesión de Merino, una vez que la propuesta encabezada por la congresista, Rocío Silva Santisteban, no lograra los votos necesarios.

De esta forma, Perú acumula siete días de crisis política marcada por protestas populares que exigían la destitución de Merino y donde dos personas fueron asesinadas a causa de la represión policial durante la Marcha Nacional del pasado 14 de noviembre.

La Junta de Portavoces del Congreso exhortó a Merino a renunciar a la Presidencia, entre tanto la fiscalía peruana le abrió una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio.

Francisco Sagasti nació en Lima (capital) y es ingeniero industrial, investigador y autor de varios textos. Es congresista por el Partido Morado y no está incluido en la lista de los congresistas que votaron a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

Discurso de asunción

Sagastí comenzó su intervención ante el Congreso expresando que no era «un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes, expresando su punto de vista, de forma democrática y prácticamente sin violencia. No podemos retroceder, no podemos cambiar eso, pero si podemos tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder».

Asimismo, el nuevo mandatario peruano precisó que «tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros, de perfeccionar el marco legal, para que las protestas pacíficas puedan desarrollarse sin problema alguna. Tenemos desaparecidos. Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo. Al luto se suma la indignación, esa que estamos viendo en la calle, la que debemos encausar por caminos pacíficos para encauzar al país».

A propósito del malestar popular que se ha manifestado en las calles de Perú, Sagastí señalo que «lo que hemos visto durante estos últimos días es un poderosísimo llamado de atención. Este grito de reformas y de cambio para que todos podamos tener las mismas oportunidades es lo que estamos viendo en la calle».

Sobre la gestión de la nueva mesa directiva del Congreso, el jefe de Estado puntualizó que «es una mesa directiva corta con tareas precisas, específicas. Poniendo nuestros servicios a todos ustedes para que el Congreso pueda funcionar y el pueblo lo reconozca como tal».

«Confien en nosotros, actuaremos de la manera que decimos, estaremos cumpliendo nuestros planteamientos y promesas», agregó Sagasti, al tiempo que significó que «lo que hay que hacer es reconocer sus actos y consecuencias de sus actos. Todos son representantes de una ciudadanía que precisa de esperanza y responsabilidad».

Por último, el dignatario recién electo recalcó que «solo podemos salir adelante trabajando juntos, colaborando. Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos un objetivo común: lograr que Perú por fin se convierta en una República de igualdad para todos».

Información TELESUR