**Hoy es el cumpleaños de La Victoria, 400 años de mucha historia, decisivas batallas que sellaron nuestra independencia, y tradiciones que nos hacen únicos en los hermosos valles de Aragua.

LA HISTORIA

El 18 de noviembre de 1620, la Ciudad de La Juventud, como se conoce tras el triunfo de Ribas de 1814, recibe el nombre oficial de «Pueblo de Nuestra Señora de La Victoria», por acatamiento a un mandato del entonces Rey de España, quien había dispuesto dar este nombre, a los primeros pueblos que se fundaron en América, después de la célebre Batalla de Lepanto.

Este 18 de noviembre no sólo se celebra la elevación eclesiástica, “es la creación de la ciudad, porque en 1620, para esos años las ciudades nacían con la instauración de las iglesias”. Y a pesar de permanecer como pueblo hasta 1814, en que se le dio oficialmente el título de ciudad, La Victoria tuvo señalada distinción como cabeza de partido y vicariato de los Valles de Aragua.

Al principio se le dio el nombre de Nuestra Señora de La Victoria en homenaje al triunfo de Lepanto y posteriormente fue seleccionada como patrona Nuestra Señora de Guadalupe, y aunque los historiadores aún afirman que hay diversas versiones sobre la fundación de La Victoria, no hay duda que se celebra el cuarto centenario de cuatro parroquias del estado Aragua, en especial la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Iglesia Matriz, en La Victoria.

LA IGLESIA

En un reciente escrito de la licenciada Lesbia Muñoz, documentado con fidedignas fuentes eclesiásticas, se ratifica que la Iglesia Matriz nació bajó el nombre de Nuestra Señora de La Victoria, dado a la Virgen del Rosario.

Comenta el párroco Francisco Ynsúa, que este hecho es la partida de nacimiento de la heroica Ciudad de La Juventud -según- reseñada por el General José Félix Ribas, al orar en el templo, luego de la Batalla del 12 de Febrero de 1814.

En esta Iglesia, pero en el edificio viejo, fue bautizado el victoriano Juan Vicente Bolívar y Ponte, padre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, El Libertador.

Allí bautizaron varios Próceres de la Independencia, celebraron nupcias de distintos presidentes de Venezuela que junto a sus esposas hicieron vida en esta Basílica.

Las primeras instituciones al servicio de la ciudad, fueron “creadas” (bendecidas) por la iglesia o por el cura; desde el primer hospital y la primera escuela, hasta la inicial y extinta “Coral Santa Cecilia”.

Asimismo, desde la creación en 1983 del Movimiento Musical/Coral CantAragua (Patrimonio Cultural del Municipio José Félix Ribas a cumplir 36 años de labor ininterrumpida), ha sido sede de XXXI Encuentro Nacional de Coros Semana de la Juventud (ENCOROSJ), el cual finalizó en este templo este 2020, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Escritos de referencia señalan que en 1858 fue utilizada como Cuartel Militar. Así como, declarada Monumento Histórico Nacional, el 2 de Agosto de 1962, según Gaceta Oficial Nº 26.320.

LA POLÉMICA

Aun cuando historiadores e investigadores no han logrado ponerse de acuerdo en torno a la fecha de fundación de La Victoria, el 18 de noviembre será el cuatricentenario de la Ciudad de la Juventud.

Según esta corriente, seguidora de la tesis del conocido historiador el hermano Nectario María, La Victoria fue fundada en el año 1620 por el Capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el sacerdote Gabriel de Mendoza, pero aun cuando el religioso no señala fecha exacta de la fundación de la ciudad, si lo hace del decreto de erección de la iglesia, precisamente el 18 de noviembre, por lo que algunos asumen este día como el genesíaco de la población.

Esta hipótesis, sacada a flote en la década de los 70 por el entonces Cronista Oficial de la Ciudad de La Victoria, el historiador y periodista Francisco Jaramillo Acevedo, en las páginas del periódico victoriano El Provinciano, dio al traste con la ancestral versión que durante décadas fue enseñada en todas las escuelas, según la cual La Victoria había sido fundada en 1593 por el capitán Francisco de Loreto, lo que incluso fue inmortalizado por el poeta Sergio Medina (el bardo mayor de la comarca) en uno de sus sonetos que comienza con el verso:“Francisco de Loreto la funda».

Por su parte, el Cronista Oficial de la Ciudad, Germán Rafael Fleitas Núñez, afirma que: “La Victoria conoce bien la fecha de erección de su iglesia -que fue el 18 de noviembre de 1620- pero no así la fecha de fundación del pueblo que pudo ser el mismo día, o días antes, o meses antes, o años antes, pero que no lo sabremos hasta que no aparezca un documento que nos revele con certeza la tan importante fecha”.

No obstante, la polémica sigue y nadie sabe si algún día podrá ser zanjada satisfactoriamente lo que hace mucho más vigente la expresión del más destacado historiador victoriano el ya fallecido, doctor Federico Brito Figueroa que en su obra “La Victoria en la Historia de Venezuela” comienza afirmando: “La Victoria nace sin partida de nacimiento”.

UNA REALIDAD

Lo que sí es un hecho, más allá de diatribas históricas, es que solo en revolución se ha rescatado la identidad de esta heroica ciudad, que hoy luce hermosa en su fachada, pero también exhibe enormes avances en temas estructurales como los servicios públicos y atención social. Un titánico trabajo que inició el Comandante Eterno Hugo Chávez, que hoy siguen el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rodolfo Marco Torres y la alcaldesa Sumiré Ferrara.

Todos ellos han emulado los triunfos de nuestros libertadores, tras enfrentar a un Imperio que como el español, ha pretendido despojarnos de nuestras riquezas y doblegar nuestra soberanía, un objetivo que ni lograron ni lograrán, pues se enfrentan a un pueblo unido, dirigido por líderes y lideresas que solo responden al deber de dar la mayor suma de felicidad posible. Tal como en tiempos de Ribas, la única opción en esta guerra es vencer…

Información Prensa Alcaldía de Ribas