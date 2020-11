CIUDAD MCY.- El poder feminista revolucionario que hace vida en el eje este del estado Aragua, sostuvo un encuentro con los candidatos del Gran Polo Patriótico por el circuito 3 José Gregorio Colmenares e Isabel Figueredo, acto en el cual se comprometieron a llevar la voz de la mujer venezolana y en este caso del eje este a la Asamblea Nacional.

Sumiré Ferrara, alcaldesa del municipio José Félix Ribas y jefa del comando de campaña en el eje, recordó que gracias al Comandante Eterno y Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y actualmente el presidente Nicolás Maduro, las mujeres en Venezuela han ganada espacios que en la cuarta república les fue negado.

Auguró la burgomaestre que el próximo 6 de diciembre el triunfo feminista y socialista del pueblo venezolano dará una lección al mundo de organización y lealtad al proceso revolucionario. En este sentido, exhortó a toda aquella persona que se sienta identificada con el proceso y a quienes no, a que participen en las elecciones parlamentarias, herramienta de poder.

«Votos si, balas no. Vamos todas y todos este 6-D a rescatar la Asamblea Nacional, espacio que nunca se debió perder pero que podemos recuperar para pueblo», acotó la jefa del comando de campaña Darío Vivas en el eje este.

Por su parte, el abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela José Gregorio Colmenares ratificó el compromiso que hay para el rescate de la Asamblea Nacional, y dar al contraste con las políticas imperiales que ha ejecutado desde la actual gestión parlamentaria en manos de la derecha venezolana.

«La oposición tuvo una oportunidad de oro cuando ganaron las parlamentarias en el 2015. Sin embargo, desde su llegada se dieron a la tarea de buscar cercar y sabotear el proceso revolucionario y solicitar bloqueos económicos contra el pueblo venezolano. El 6-D se les termina el cacao y el pueblo volverá victorioso a su asamblea a legislar para el bien de todos por igual», recalcó el candidato.

Asimismo, Isabel Figueredo, enfatizó sobre la cita que tienen con la historia «al devolver la AN al soberano y restituir el espíritu socialista en el hemiciclo parlamentario. El 6-D volverá a la AN, Bolívar, Chávez y las voces del pueblo, tenemos que unir fuerzas y dar una verdadera demostración de unidad y lealtad para con el proceso revolucionario. Me siento orgullosa de ser candidata por el circuito 3 de Aragua junto a José Gregorio Colmenares, y desde ya le decimos que cuentan con estos dos soldados de la patria así como nosotros contamos con ustedes», acotó.

Prensa Circuito 3