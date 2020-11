CIUDAD MCY.- Desde el municipio José Ángel Lamas, el candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 2 del estado Aragua, Manuel Hernández, sostuvo un encuentro con la estructura de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) del Partido Socialista Unido de Venezuela para la revisión de la maquinaria electoral local de cara a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.

En el encuentro participó la estructura política del Comando de Campaña Darío Vivas del municipio Lamas, junto a las UBCh y los CLAP acompañados por los padrinos y madrinas institucionales, quienes aseguraron que desde su punto y circulo se encuentran en la búsqueda del voto organizado, además de analizar la caracterización de la RAAS en cada zona.

El candidato a la AN por el circuito 2, Manuel Hernández, expresó que continuarán con el despliegue por todo el circuito, junto a los demás candidatos: Roger Pinto, Maria Regueiro y Katiuska Rojas, quienes están comprometidos a continuar por el camino democrático y poner a la AN al servicio del pueblo venezolano y no de los intereses transnacionales.

“Estamos con nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela del municipio José Ángel Lamas, revisando la organización en el territorio, confirmando que nuestra militancia está preparada para ir a recuperar la Asamblea Nacional, vamos a lograrlo, vamos a legislar para el pueblo, para devolverle la tranquilidad a nuestra gente” dijo.

Por su parte, Quember Piña, organizador municipal del partido, indicó que “la herramienta principal para una exitosa organización es mantener el contacto con las bases, con los jefes de comunidad y de calle de cada sector, que son quienes conocen y manejan su territorio, de allí depende el éxito, que estamos seguro lo obtendremos el venidero 6 de diciembre”, concluyó.

Información PRENSA CIRCUITO 2