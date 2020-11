**La actividad contó con un nutrido panel integrado por los candidatos a la AN entre los que destacaron.

Ciudad MCY.- La sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ubicada en Maracay, fue el escenario para que las fuerzas revolucionarias del estado Aragua debatieran acerca de la necesidad de fortalecer la Revolución Bolivariana no solo en Venezuela, sino en el resto de América Latina, a fin de hacer frente al imperialismo.

La jornada a la que asistieron militantes de los diversos partidos que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, contó con la participación de los candidatos a la Asamblea Nacional Tania Díaz, Iris Valera, Hermánn Escarrá, Gilberto Giménez, Ilenia Medina y Roy Daza, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar la Asamblea Nacional con una “mayoría contundente”, a fin de frenar el avance del imperialismo norteamericano en contra del pueblo de Venezuela.

En este sentido, el candidato al Parlamento nacional, Gilberto Giménez Prieto, indicó que en momentos cuando Venezuela está siendo víctima de una agresión sin precedentes por parte del imperio norteamericano, se hace necesario “comenzar el relanzamiento de una nueva era política en el país, lo cual sólo será posible ganado la Asamblea Nacional”, aseveró.

Por su parte, el aspirante a un escaño en el Palacio Federal Legislativo por el circuito 1 del estado Aragua, Roy Daza, indicó que la jornada tuvo como propósito definir cuáles son las acciones políticas que desde el Parlamento nacional, las fuerzas patrióticas y revolucionarias van a emprender para combatir el bloqueo económico que el imperialismo norteamericano ha mantenido sobre Venezuela.

“Tenemos la tarea fundamental de retomar la vía de la integración de América Latina y el Caribe… La integración económica, financiera, comercial y productiva de nuestros países, precisamente en un momento de declive económico de EEUU y del imperialismo”, enfatizó.

El también candidato a la AN por voto lista por el estado Aragua, Hermánn Escarrá, comentó que la guerra de quinta generación instaurada por el imperio norteamericano en contra de Venezuela ha exigido mucho sacrificio de parte de pueblo, pero también mucha unidad revolucionaria, “de modo que nosotros, los revolucionarios, no vamos a la AN a calentar una curul, vamos a sacar a los traidores de la Patria, a enfrentar a los corruptos y a recuperar los bienes que le han sido robados al pueblo venezolano… por ello tenemos que ganar abrumadoramente, no podemos conformarnos con ganar con la mitad más uno”, insistió.

Por su parte, la aspirante a la AN por voto lista nacional, Tania Díaz, manifestó que “necesitamos volver a la AN para hacerle justicia al pueblo, no nos podemos quedar de brazos cruzados ante la arremetida imperial”.

En este sentido, ratificó que las fuerzas revolucionarias van a volver al Parlamento nacional para ratificar el Plan de la Patria y para “mejorar nuestro proyecto socialista, bolivariano, feminista, antiimperialista y profundamente chavista, en beneficio del pueblo venezolano”.

Asimismo, la también candidata a la AN, Iris Valera, enfatizó que los revolucionarios “estamos obligados a ganar con contundencia las venideras elecciones parlamentarias”. En este orden de ideas, comentó que “al fragor de la campaña electoral” ha ventilado tres propuestas que espera que el pueblo la respalde una vez que arriben al Palacio Federal Legislativo.

Entre las propuestas mencionó en primer lugar, la necesidad de aprobar un exhorto al Poder Judicial de ordenar la captura de quienes desde el Poder Legislativo traicionaron a la Patria; en segundo lugar, “revocarle la nacionalidad venezolana a todo el que traicione la Patria, pues ser venezolano es sentir el orgullo de haber nacido en la Patria de Bolívar y de llevar el gentilicio de Hugo Chávez… Ser venezolano es pertenecer a un pueblo valiente que, políticamente, ha derrotado a los gringos, en lugar de alearse con el enemigo para declararle la guerra a mi propio país”; mientras que la tercer propuesta es confiscarle los bienes a todos los que han traicionado la Patria y además han huido del país.

Vale destacar que a esta jornada también se sumaron otros candidatos a la Asamblea Nacional, entre ellos Ilenia Medina, Ricardo Molina, Eglé Sánchez, Manuel Hernández, Roger Pinto, Isabel Torcate, Gustavo Villapol, Gerson Hernández y Guaiquirima Castro, entre otros.

María Fernanda Pérez