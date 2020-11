CIUDAD MCY.- Bajo un ambiente colmado de alegría, amor y pasión por la Patria de Bolívar, habitantes de los 18 municipios y 50 parroquias del territorio aragüeño, abarrotaron las instalaciones del estadio Hermanos Ghersi, para reafirmar su compromiso y apoyo a los candidatos de la Revolución, quienes proponen recuperar la Asamblea Nacional para seguir legislando para la protección del pueblo venezolano.

Esta gran concentración estuvo encabezada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, Diosdado Cabello y el vicepresidente territorial de dicha organización política para los estados Aragua y Carabobo, Rodolfo Marco Torres, quienes junto al pueblo dieron un espaldarazo a los abanderados por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, de cara a los comicios del 6D.

En este sentido, militantes y simpatizantes de las fuerzas patrióticas, salieron dispuestos a dejar en claro que solo en revolución, el pueblo venezolano tendrá un nuevo Parlamento.

Amparo Gil (Jefa de Comunidad del sector Guaruto): Estoy aquí para respaldar a los candidatos de la Patria. Ellos pueden contar con mi voto el próximo 6D, porque además de rescatar la Asamblea Nacional, debemos sacar esos lacayos que están actualmente en ese espacio, porque son ellos quinees no han dejado que el país progrese y que salgamos hacia adelante, solo con la Revolución en ese Poder, podemos asegurar el futuro de la Patria.

Flor Falcón (vocera del municipio Francisco Linares Alcántara): Tenemos que recuperar la Asamblea, porque quienes están allí desde hace cinco años lo que han hecho es robar al país, no han legislado para el progreso, tenemos que levantarnos y sacarlos para recuperar nuestras riquezas.

Oswaldo Barrios (Integrante del partido Tupamaro): Debemos apoyar a los candidatos del Gran Polo Patriótico no solo para recuperar la Asamblea Nacional, sino para recuperar la estabilidad política y económica del país, pues quienes ahorita se encuentran ocupando nuestro Parlamento no hacen nada por nuestro país, por ello estos candidatos ganarán esta batalla el próximo 6D.

Kevin Aguilar (habitante del sector Paraparal): Estamos aquí manifestando nuestro apoyo, porque estamos seguros que al recuperar la Asamblea, recuperaremos la paz, la libertad, nuestro pueblo está pidiendo un cambio de Asamblea, estabilidad, amor y conciencia y todo lo que tuvimos en los tiempos de Chávez.

Abel Pérez (habitante del municipio Francisco Linares Alcántara): Es sumamente importante votar el 6D, porque de alguna u otra forma esto nos va a garantizar desmontar el bloqueo que nos está afectando a todos, muy a pesar de que la gente de la oposición diga que eso no nos afecta, es mentira, porque afecta nuestra economía y por supuesto a los más vulnerables.

Pablo Sánchez (habitante del barrio Belén): Necesitamos ganar la Asamblea Nacional, para que nos llegue la medicina, para solucionar el problema del gas, lo que la gente no se da cuenta que gracias a este bloqueo, estamos como estamos y la actual Asamblea ha contribuido a que lleguemos a estos niveles.

Moraima Gutiérrez (vocera de UBCH Madre María del municipio Girardot): Debido a las acciones de quienes ocupan la AN desde hace cinco años se han perdido muchas cosas que debemos recuperar, entre ellas nuestra económica, lo cual ha afectados programas sociales y productivos. La actual AN no ha aprobado leyes que beneficien al pueblo, solo tienen la convicción de acabar con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Carmen Navarro (Patrullera de la UBCH Felipe Guevara Rojas): Con el rescate de la Asamblea Nacional vamos a lograr consolidar el modelo revolucionario que ideó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros e impulsar las leyes que protejan al pueblo venezolano.

Mayuli Herrera (jefe de organización de UNAMUJER en el municipio Girardot): Hoy el pueblo está aquí para apoyar no solo a los candidatos de la Patria, sino también para ratificar el respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro, además para demostrar nuestra compromiso con el rescate de la Asamblea Nacional, para seguir consolidando leyes, en materia política, social, económica que beneficien al pueblo, tenemos la firme convicción que vamos a ganar, creemos en ese equipo político revolucionario, que en unión con el pueblo, lograremos sacar a nuestro país hacia adelante.

Roxana Palomino (Habitante del sector Parque Aragua): Cundo nuestros diputadas, que hoy son candidatos, recuperen la Asamblea Nacional, podemos superar esta crisis económica que nos afecta a todos, la gente no puede creer en esos mentirosos que han conseguido recursos, solamente para su beneficio y no para el beneficio del pueblo.

REINA BETANCOURT