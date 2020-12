CIUDAD MCY.- Ante el reto que aceptó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de asumir el resultado de las elecciones parlamentarias de este domingo 6 como un plebiscito presidencial, representantes de varios sectores de la derecha se pronunciaron en la red social Twitter.

Los candidatos de oposición a la Asamblea Nacional (AN) han basado sus campañas electorales en decir que, si ganan la mayoría, el Presidente Maduro debería renunciar.

En respuesta, el Jefe de Estado anunció este martes al país que aceptó el reto. Así, si la oposición obtiene la mayoría parlamentaria, se tomará la elección del poder legislativo como un plebiscito presidencial.

«Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela», expresó el Mandatario Nacional, durante una actividad con el Gran Polo Patriótico.

Ratificó que el reto «está asumido y llamo al pueblo a una gran victoria con los votos de la conciencia».

A pesar de que el sector de la oposición que dirige el golpista Juan Guaidó no participa en esta contienda electoral, por considerarla «fraudulenta», el Ejecutivo ha alertado que los partidos que se postularon para las parlamentarias están asumiendo el mismo discurso radical.

Los excandidatos presidenciales Henri Falcón, del partido Avanzada Progresista; Javier Bertucci, del partido El Cambio; así como los candidatos Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática (AD), y Juan Carlos Alvarado, del partido Copei, son quienes buscan captar votos con base en una supuesta salida del Presidente.

«¡Claro que te vamos a sacar, Maduro! ¡No será el 6D, pero lo haremos con la fuerza de una mayoría dispuesta a mandarlos al carajo por incompetentes! ¡Apártense y dejen que Venezuela salga adelante!», escribió Falcón en la red social Twitter en respuesta al Jefe de Estado.

Por su parte, Bernabé Gutiérrez publicó: «Te acepto el reto, Nicolás Maduro. Ve preparando tus cachachás, porque el #6Dic sales de Miraflores con votos, si tienes palabra. Invito a todos los venezolanos que quieren salir de esta tragedia a votar por la tarjeta blanca para cambiar esta vaina».

En su portal web, AD asegura que su militancia «ha recorrido el país junto a sus autoridades, asumiendo el compromiso con el pueblo venezolano de recuperar los espacios perdidos por la vía electoral y democrática».

Información AVN