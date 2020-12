Ciudad MCY.- El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar postuló en el estado bolivariano de Aragua a 24 candidatos (12 principales y 12 suplentes) para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional (AN), quienes desde el pasado 03 de noviembre, cuando inició la campaña electoral, han recorrido las 50 parroquias de la entidad, con el objetivo de escuchar las propuestas, así como las necesidades del pueblo.

Entre los hombres y mujeres que aspiran ocupar una curul en el Parlamento nacional por el estado Aragua se encuentran Hermann Escarrá, Ricardo Molina, Vladimir Miró, Rosa León y Guaquirima Castro, como candidatos principales por voto lista, mientras que los suplentes son: Gerson Hernández, Marisol Calderón, Isabel Torcate, Omar Osal e Ismael Morales.

Asimismo, entre los candidatos nominales se encuentran Roy Daza y Eglé Sánchez por el circuito 1 y sus suplentes Aurora Paredes y Jesús “Chuy” Pérez; por el circuito 2 Manuel Hernández y Roger Pinto como principales; mientras que María de la Paz y Katiuska Rojas figuran como suplentes.

Por el circuito 3 los postulados por el Gppsb son José Gregorio Colmenares como principal e Isabel Figueredo como suplente; mientras que por el circuito 4 de la entidad se disputan un escaño en la AN Anahís Palacios y Roque Valero como principales, y Antonio Cabanillas y Aidelys Oyón como suplentes.

Todos los candidatos han insistido en la necesidad de recuperar la Asamblea Nacional, como única opción para lograr la estabilidad política, económica y social que el país amerita. En este sentido, el candidato Hermann Escarrá ha hecho énfasis no solo en la necesidad de recuperar el Parlamento nacional, sino también la República.

“Debemos ganar las elecciones del 6 de diciembre de forma abrumadora, para así poder crear leyes que vayan en contra de la corrupción, pero principalmente, aquellas destinadas a abrir las investigaciones correspondientes a todas aquellas personas que ocupando una curul en la Asamblea Nacional, se prestaron para robar los bienes de la República y para pedir la invasión de la Patria”, aseveró.

En este sentido, explicó que entre las primeras decisiones a tomar por la AN a instalarse el 5 de enero próximo, debe estar un acuerdo para rescatar los bienes que le robaron a la República, “basta de impunidad… Pero además, también debemos seguir impulsando leyes sociales, en favor de las comunas”, resaltó.

Reiteró que a pocos días para ir a la recuperación de la AN, se debe hacer el máximo esfuerzo por rescatar la República, “y eso sólo es posible a través del voto. Ustedes pueden tener la seguridad que con estos candidatos y candidatos que deben llegar al Parlamento nacional, no se perderá la Patria”, aseguró.

Debemos seguir construyendo la Patria Socialista

Por su parte, el también aspirante a una curul en el Palacio Federal Legislativo, Ricardo Molina, insistió en la necesidad de rescatar la soberanía del Poder Legislativo, “que hoy se encuentra en manos de traidores a la Patria, quienes colocaron ese espacio de poder al servicio del imperio estadounidense”.

Reiteró que cuando las fuerzas revolucionarias lleguen a la AN, la colocarán al servicio del pueblo venezolano, “para legislar juntos y seguir construyendo la Patria Socialista, con base en el Plan de la Patria 2025”.

De igual forma, manifestó que desde la AN se impulsará con fuera la nueva geometría del Poder: Las Comunas, la Ciudad Comunal y el Parlamento Comunal.

Vamos por la defensa de la soberanía de la Patria

La también candidata por voto lista a la AN, Rosa León, manifestó que la necesidad de recuperar el Parlamento nacional radica en que con ello se podrá fortalecer la democracia participativa y protagónica en el país, pero además “es necesario para la defensa de la soberanía de la Patria como legado fundamental de nuestro padre Libertador y de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías”, recalcó.

En este sentido, insistió en que es primordial la participación del pueblo en los venideros comicios, “hacemos un llamado a la conciencia del pueblo, ese pueblo que ha sido duramente golpeado durante estos últimos cinco años, producto de esa gestión parlamentaria que solo se encargó de promover sanciones en contra de nuestra Patria bajo el llamado Estatuto de Transición, bajo el cual también pedían la intervención de EEUU a nuestra Patria”, fustigó.

Vamos por la defensa de todos los ciudadanos

Guaiquirima Castro también es postulada a la AN por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y durante su campaña ha destacado la voluntad del pueblo aragüeño por defender la Revolución Bolivariana y en consecuencia por conquistar la victoria perfecta en las próximas elecciones, con el único interés de superar las agresiones promovidas por los “apátridas de la derecha nacional” en componenda con la derecha internacional.

En este sentido, recalcó que el interés primordial de los candidatos y candidatas postulados por el GPPBS, es ir en defensa de todos los ciudadanos de la República, “esos mismos que hoy son víctimas del asedio imperial, pero que también siguen en pie de lucha, pues no nos han podido, ni podrán doblegar”, afirmó.

De igual forma, comentó que al llegar al Parlamento nacional, formulará propuestas para el área económica y social, en concordancia con las normativas legales vigentes en el ámbito nacional, con la finalidad de salvaguardar y proteger especialmente a los trabajadores y trabajadoras.

Generar condiciones para la exportación, eliminar la evasión fiscal y el burocratismo

Gerson Hernández, es otro de los candidatos a la AN, postulado por el GPPSB en el estado Aragua, es un empresario independiente, presidente nacional de gremios empresariales como la Cámara Bolivariana de la Construcción y el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, quien aspira llegar al Palacio Federal Legislativo para llevar la vocería del sector empresarial sin distinciones políticas, en aras de trabajar de manera mancomunada en la generación de nuevas política que contribuyan a mejorar la realidad económica del país.

Explicó que el sector empresarial enfrenta actualmente “una situación compleja” debido a las sanciones y el bloqueo económico impuesto de forma ilegal por parte del gobierno de

Estados Unidos. Sin embargo, resaltó que a pesar de las dificultades hay un sector productivo en pie y resistiendo, por lo que considera que para superar dicho bloqueo y sus afectaciones, es primordial enfocarse en un nuevo modelo económico diversificado y productivo “en igualdad de condiciones”.

De igual forma, comentó que en pro de estabilizar la economía nacional, también se debe poner orden el tema tributario, porque así se alimenta el Producto Interno Bruto y las finanzas del Estado.

Justicia para quienes han traicionado a la Patria

Omar Osal es otro de los postulados a la AN por el GPPSB en la entidad aragüeña y quien representa al sector religioso, por lo que durante su campaña electoral ha enfatizado en la necesidad de recuperar el Poder Legislativo para “para hacer justicia con aquellos que han traicionado a la Patria y crear leyes en favor del pueblo”.

Osal cuestionó las acciones que desde la AN han desempeñado los opositores desde hace cinco años cuando llegaron al Parlamento nacional, “lo que hicieron fue demostrar su incapacidad para crear leyes para el bienestar del pueblo, pero además dejaron ver su miseria humana al pedir medidas coercitivas unilaterales contra la nación y además, solicitar invasiones militares contra Venezuela”.

Procuraremos los cambios necesarios

La postulada a la AN por voto lista, Isabel Torcate, comunicó que los candidatos de la Patria aspiran llegar al Palacio Federal Legislativo para procurar los cambios que la Patria amerita, siendo el primero de ellos el quórum de la AN.

“El primer cambio que debemos hacer es sacar de la AN a quienes están allí desde hace cinco años y que solo han traído perjuicio a nuestra Patria y luego instalarnos nosotros, los revolucionarios, para apoyar el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, hacer cumplir el Plan de la Patria y ejercer las funciones de control que, de acuerdo con la Constitución, nos corresponden”, precisó.

Vamos a cambiar nuestro destino

Por su parte, el también candidato por voto lista a la AN, Ismael Morales, pidió a la población salir a votar el próximo 6D, “no por nosotros los candidatos, sino porque debemos cambiar nuestro destino y eso solo se define el próximo domingo”, aseguró.

Indicó que frente a quienes estuvieron durante cinco años en la AN para solo saquear a la Patria y pedir el bloqueo económico y financiero, hoy invita a los trabajadores, a los estudiantes, a los campesinos, a las madres, a votar en favor de quienes verdaderamente aman al país, “estoy seguro que cuando lleguemos a la AN, haremos lo que nos corresponda para cambiar nuestra economía, así como para tener una Patria libre y soberana”.

Es la hora de los pueblos

Como candidato nominal por el circuito 1 del estado Aragua, el GPPSB postuló al escritor, periodista y militante de la Revolución, Roy Daza, quien señaló que el próximo domingo 6 de diciembre es el momento decisivo para alcanzar la estabilidad política que contribuya a la estabilidad económica, “y ello significa la recuperación de la economía sobre nuevas bases, nuevas inversiones, fuentes de trabajo en la industria y el comercio, lo que los economistas denominan reanimación del mercado interno, con base en un incremento de la producción de petróleo y una profunda revolución productiva en el campo”.

De igual forma, afirmó que, siguiendo la ruta de Bolívar y Chávez, el pueblo debe ejercer su poder a través del voto, en aras de reconstruir la Asamblea Nacional y abrir el cauce a un tiempo de prosperidad y estabilidad.

Respaldo a la Ley Antibloqueo

Para la candidata a la AN por el circuito 1, Eglé Sánchez, las tareas a cumplir por la Asamblea Nacional que se instalará a partir del 5 de enero de 2021 están muy claras y entre ellas mencionó, en primer lugar, el respaldo a la Ley Antibloqueo, a fin de generar seguridad tanto para la inversión extranjera, como para la empresa privada nacional, lo que además se traduciría en mayores beneficios para la clase trabajadora, así como para todos los habitantes del país.

En segundo lugar, Sánchez comentó que se deberán respaldar las 12 propuestas de leyes que presentó el Primer Mandatario Nacional y que deberán ser discutidas y aprobadas por el nuevo Parlamento, “entre esos instrumentos legales tenemos la Ley de Protección a la Familia, la Ley de Emprendimiento, la Ley del Gas y la Ley de Ciudades Comunales, “nosotros no solo vamos a sacar a esos apátridas de la AN, sino que también vamos a respaldar al presidente Nicolás Maduro Moros, en aras de seguir generando bienestar social al pueblo”, aseguró.

Radicalización de la democracia

Por su parte, la candidata suplente a la AN por el circuito 1 de Aragua, Aurora Paredes, quien fue postulada por el sector de la juventud, indicó que atendieron el llamado del presidente Maduro, desde el Palacio Federal Legislativo se debe promover la radicalización de la democracia, al tiempo que se deben establecer los métodos para superar el bloqueo económico impuesto por factores imperiales contra Venezuela, “debemos convertirnos en una solución concreta de las dificultades económicas que está teniendo Venezuela, convertirnos en una solución concreta de forma endógena y auténtica, para que en un futuro no nos puedan sabotear”, insistió.

Destacó que la juventud debe ser parte del cambio económico, jurídico y político, pero sobre todo del cambio cultural, “para ello todos debemos convertirnos en voceras y voceros para la construcción colectiva de los cambios que necesitamos”, detalló.

Rescatar la institucionalidad de la AN

Para Manuel Hernández, candidato al Poder Legislativo por el circuito 2 del estado Aragua, comunicó que la primera acción ejecutar a partir del 5 de enero próximo es rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, “la AN se ha convertido en un problema muy grave para el país, pues desde el 2015 el Poder Legislativo ha tenido la gestión más irresponsable que ha tenido la historia de la República”, señaló.

De igual forma, indicó que, tomando en consideración las 23 funciones que tiene el Poder Legislativo, se deberán impulsar leyes que blinden la economía del país y retomar la protección social para el pueblo.

Leyes pertinentes en beneficio del pueblo

Por su parte, José Gregorio Colmenares, aspirante a la AN por el circuito 3 de Aragua, informó que el norte de la nueva Asamblea Nacional deberá ser crear “leyes pertinentes” destinadas a fortalecer la economía nacional, ello por supuesto, en beneficio de ese pueblo que ha sido duramente asediado por las sanciones impuestas por el imperio estadounidense en contra del pueblo Venezolano.

Nueva economía productiva

El candidato a la AN por el circuito 4 de Aragua, Roque Valero, también cuestionó las acciones impulsadas por la derecha venezolana desde que llegó a la AN en el año 2015, “esa AN liderada en su momento por Allup fue un instrumento de guerra para generar caos, hambruna y desasosiego en el pueblo venezolano”, dijo.

En este sentido, aseveró que es necesario retomar la soberanía del Poder Legislativo, a objeto de generar leyes que permitan darle fin a las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU contra Venezuela, “desde el nuevo Parlamento debemos impulsar una nueva economía productiva de la mano del pueblo y con el acuerdo político del resto de los poderes públicos”, recalcó.

María Fernanda Pérez