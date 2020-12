CIUDAD MCY.- El candidato a la AN por voto lista en el estado Aragua, Hermann Escarrá, expresó sentirse emocionado por la participación del pueblo aragüeño en la jornada electoral, “el pueblo ha manifestado de manera contundente porque quiere una Asamblea Nacional diferentes”, recalcó.

De igual forma, reconoció el esfuerzo realizado por el Consejo Nacional Electoral, así como por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las diversas organizaciones políticas por llevar a cabo este “importante evento electoral”.

“Aprovecho para hacerle un llamado a aquellas personas que aún no han salido a votar, debemos participar en estos comicios para cambiar el rumbo parlamentario en el país, porque estoy seguro que todos queremos una AN diferente, que no entregue nuestros activos, que no pida invasión para nuestra Patria y sobre todo, que actúe en el ámbito social y económico en favor del pueblo”, enfatizó.

María Fernanda Pérez