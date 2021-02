CIUDAD MCY.- El presidente de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas de Ecuador (FEI), José Agualsaca, reiteró su apoyo al candidato, Andrés Arauz, tras el triunfo obtenido el pasado domingo 7 de febrero en la primera vuelta de la elección presidencial en el país andino.

Mediante un comunicado en nombre de los gremios que representa, felicitó al candidato por el movimiento político Unión por la Esperanza (UNES) y manifestó su complacencia de haber participado en la campaña en la lista para asambleísta y saber que desde esta instancia aportará al rescate de la patria.

Agualsaca expresó: “Podré contribuir a rescatar a nuestra Patria de los designios de quienes bajo criterios neoliberales, que en realidad son conservadores, han conducido al país a una de las peores crisis de su historia”.

Al mismo tiempo, señaló que ante la crisis de la COVID-19 que afecta a los ecuatorianos el pueblo demostró durante la elección presidencial que su presencia cívica es un clamor por un cambio profundamente democrático.

EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA ANUNCIA SU RETIRO DE LA POLÍTICA

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este jueves su retiro definitivo de la política, así como aseveró que no ocupará algún cargo, en caso de que el candidato presidencial de izquierda, Andrés Arauz, gane las elecciones en su país.

«Volver no es mi plan a corto plazo. Mi plan es residir indefinidamente en Bélgica, en donde está mi esposa. Mis hijas están estudiando en Francia. Reunir a la familia era mi deseo y también el de retirarme de forma indefinida de la política. Yo podría haber seguido siendo presidente de mi partido, pero dije que me iba a volver a Bélgica. Creí que me iban a dejar en paz, pero no fue así», expresó Correa en entrevista a la agencia de noticias rusa Sputnik.

En este sentido, aseveró que aprovechará el tiempo para concluir con su libro, así como señaló que una posible victoria del candidato correísta no indica que podrá regresar en un corto plazo a Ecuador.

VTV | AVN