CIUDAD MCY.- Desde el monumento José Félix Ribas en el estado Aragua, el dirigente regional de la Juventud del Partido Socialista de Venezuela (Jpsuv) y alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes Félix Romero, destacó que los jóvenes de hoy mantienen viva esa fuerza de Bolívar y Chávez para seguir avanzando y construyendo nuevos espacios junto al presidente Nicolás Maduro.

“Aquí está esta juventud rindiendo un homenaje en el día nacional de la juventud recordando aquellos jóvenes seminaristas que con poca experiencia vencieron a José Tomás Boves. Hoy 207 años después al igual que la juventud del 4 de Febrero, a la juventud que acompañó a Bolívar aquí está su juventud presidente la juventud de Chávez para seguir nosotros venciendo a todos los tiranos, venciendo todos los imperios porque nosotros no vamos a negociar nuestra patria, no vamos a doblegarnos ante cualquier imperio”.

El dirigente juvenil de la tolda roja, comentó que los jóvenes de hoy en día siguen formándose en las escuelas, liceos y universidades del país, señaló que además la educación es totalmente gratuita.

“Los jóvenes de hoy en día somos el presente, no solo porque estamos en cargos populares, no solo porque estamos en cualquier ministerio, en cualquier institución sino porque además estamos en cada comuna, en cada territorio CLAP, en cada una de las instancias políticas, como son las Unidades de Batalla Bolívar Chávez” señaló Romero.

El también Alcalde agradeció al jefe de Estado Nicolás Maduro, el reconocimiento que hoy por hoy se le da a la juventud.

“Anteriormente éramos invisibilizados y no éramos tomados en cuenta sino para efectuar cualquier actividad propagandística, esta juventud no solo está en el gobierno si no que estamos construyendo lo que usted presidente quiere Comuna o Nada”, afirmó el dirigente político.

Información Prensa Alcaldía SSB