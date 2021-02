CIUDAD MCY.- A fin de brindar resguardo a los temporadistas que visitan los diversos destinos que ofrece el estado Aragua, el gobernador de la entidad, G/D Rodolfo Marco Torres, dispuso cien puntos de control como parte del despliegue de seguridad para garantizar carnavales felices y bioseguros.

El viceministro de Turismo Nacional, Jesús Plasencia, destacó que los organismos de seguridad se encuentran desplegados en la Autopista Regional del Centro (ARC) y en los principales centros de recreaciones de Aragua.

“Por Instrucción de nuestro ministro para el turismo nacional, Alí Padrón, y en el marco del programa y la agenda del ministerio de Turismo Nacional, verificando el cumplimiento en Playa Grande, Choroní desplegados en más de 93 puntos de concientización. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, aquí nos encontramos con 14 atracciones puestas a la orden y disfrute de todo el pueblo de Aragua, como una opción de todos los atractivos turísticos que tenemos en este hermoso estado.

Por su parte, la Autoridad Única de Turismo en el estado Aragua, Rodulfo Salazar, expresó: «aquí estamos el equipo de gobierno del General de División Rodolfo Marco Torres, gobernador del estado bolivariano de Aragua, supervisando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.”

Vale destacar que en las zonas costeras se encuentran extendidos puestos de atención pre-hospitalaria, puestos de salvavidas, puntos de control de zarpe y unidades de apoyo naútico.

Temporadistas agradecieron al Gobierno Bolivariano por brindar seguridad en la entidad

Los turistas agradecieron por los espacios de recreación rehabilitados por el Gobierno Bolivariano y por brindar protección y seguridad en el territorio aragüeño.

Moisés Yol temporadista

“Lo que he visto hasta ahora ha sido muy bueno de hecho la vigilancia, el montón de policias que he visto en todos lados Y el resguardo que hay me parece muy bien”.

Jhom Blanco temporadista

“Estoy contento de estar aquí disfrutando, todo muy bien y tranquilo».

WANDA VIRGINIA CARRILLO

PRENSA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DE ARAGUA