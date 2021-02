CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el arranque desde este jueves de la primera fase del proceso de vacunación contra la COVID-19 con las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik-V, dirigida a sectores priorizados entre los que se incluye al personal médico y sanitario, todo el personal de trabajo social, a los cuerpos de seguridad y autoridades como Gobernadores, alcaldes y diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.

Durante una rueda de prensa con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el Jefe de Estado venezolano, ratificó que la única vacuna aprobada científicamente en Venezuela es la Sputnik-V.

Reiteró que hay un problema de producción de vacunas en el mundo, pero también de monopolización de las vacunas. “Quienes le prometieron 300 millones de vacunas a la Unión Europea, no le han cumplido y es la UE”, enfatizó.

Precisó que la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 ha planificado el proceso de vacunación masiva para el mes de abril.

Venezuela evalúa otras vacunas antiCOVID

“Si me voy a vacunar junto a Cilia con la vacuna Sputnik-V, apenas podamos”, aclaró este miércoles el presidente Maduro tras reconocer que la fortaleza científica de esta vacuna rusa.

“Yo creo que la hasta este momento es la vacuna más avanzada, la mejor vacuna del mundo es la Sputnik-V y de eso no me queda ninguna duda”, enfatizó no sin antes asegurar que el país evalúa otras vacunas que podrían ser aplicadas previa autorización del Instituto Nacional de Higiene.

“Estamos también estudiando otras vacunas. Todas las vacunas que tiene el mundo las estamos estudiando y será nuestro Instituto Nacional de Higiene, que dé la última palabra de las vacunas que se aprueban para el uso en Venezuela”, aseguró.

Detalló que las vacunas chinas están en estudio por lo que no descarta su aplicación previos estudios.

Aseguró que conocer bastante del tema ya que ha conversado con especialistas aquí y en el mundo, solicitado opiniones de infectólogos y expertos en esta materia en el mundo entero por lo que detalló que la Sputnik es altamente efectiva y por ello el país invirtó 200 millones de dólares en las 10 millones de dosis que deben llegar en este primer cuatrimestre.

También indicó que por las vías diplomáticas, Venezuela hace esfuerzos para que sean liberados al menos 300 millones de dólares secuestrados en el exterior, que están previstos ser invertidos en vacunas para la protección del pueblo.

