CIUDAD MCY.- “Las acusaciones de Iván Duque contra nuestra revolución y nuestro país sobre el tema de la guerrilla es un refrito que no se lo creen en Colombia y en el mundo, es un refrito así lo calificó, es un refrito que busca desviar la opinión pública colombiana de los graves problemas que hay con la pandemia del coronavirus, de los graves problemas económicos y sociales y de las matanzas y el asesinato de líderes sociales defensores de derechos humanos de excombatientes de las FARC”, afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa ante medios de comunicación nacional e internacional, celebrada este miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Cuestionó que su homólogo colombiano no se pronuncie sobre el asesinato diario de colombianos y colombianas “Duque ha convertido al Estado colombiano en un estado fallido que no controla la guerra”.

Resaltó que la guerra de Colombia tiene más de 70 años de vigencia y que ese conflicto no es de Venezuela y debe ser resuelto por el gobierno de ese país, “70 años de guerra no lo explica Iván duque con su refrito sobre Venezuela, 70 años de abandono de la frontera tú te vas del lado colombiano no hay autoridad, no hay militares, no hay policía, no hay nada, le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares”.

Ante los falsos positivos infundados por el gobierno de Colombia contra Venezuela, el jefe de Estado ha orientado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván duque con palabras “y que limpie los cañones de nuestros fusiles para contestarlas en el plano que tengamos que contestarlas”, puntualizó.

Asimismo exhortó a Duque a cuidar el lado de su frontera y proteja a los defensores derechos humanos, los líderes sociales colombianos, y a los ex combatientes de la FARC, «es lo que tiene que hacer». De igual manera exigió a disolver los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela”.

VTV