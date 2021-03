CIUDAD MCY.- “Nosotros tenemos la obligación de sentir vivo a Hugo Chávez todos los días. Sentirlo con el corazón, su presencia y vida, sus instrucciones. ¡Cuántas cosas quedaron pendiente que tenemos que cumplir!”, expresó este viernes 5 de marzo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

“Convirtámonos en predicadores de la palabra y obra de Hugo Chávez. No ha habido en esta Patria un venezolano más comprometido que Chávez. Y lo tenemos en el corazón (…) Debemos hacer en su nombre lo que se ha quedado de alguna manera retrasado y en el futuro debemos construir”, solicitó desde el Cuartel de la Montaña 4F, donde este viernes se rindieron honores por un año más de la partida física del Comandante, que iniciaron con el solemne fuego de artillería presenciado por el presidente Maduro desde el Balcón del Pueblo en Miraflores.

“Hace 8 años muchos apostaban que se acababa la Revolución”, señaló el también diputado Cabello, pero advirtió que gracias al amor y respaldo leal de la mayoría del pueblo venezolano y del Mandatario nacional, la obra y legado a favor de los más vulnerables continúa y continuará en el tiempo.

Enseñar a las nuevas generaciones

Cabello reconoció que estos 8 años han sido muy duros y a la mayoría de los venezolanos le gustaría que Chávez estuviera presente físicamente. Pero en su honor, pidió enseñar cada día a los niños y jóvenes de hoy, las nuevas generaciones que no lo conocieron, para que cuando tengan mayoría de edad sepan quién fue y quién es Hugo Chávez.

“El Comandante Chávez le dio a este país el derecho a estudiar, a aprender a escribir y leer”, recordó como uno de los muchos logros que de la mano de la Revolución el pueblo pudo conquistar.

Los que nunca pudieron terminar el bachillerato, especialmente en las regiones y pueblos, los jóvenes que luchaban en los llamados “comités de bachilleres sin cupo”, porque no tenían universidades; lo mismo los niños y niñas, no tenían futuro ni patria y Chávez los atendió; los pueblos originarios que estaban olvidados por siglos; las mujeres que estaban discriminadas, y a los jóvenes para que no se volvieran carne de cañón. “¿Cuántos hoy están desaparecidos y ni siquiera se sabe dónde están sus cuerpos, asesinados por la cuarta República y sus gobiernos de turno?”, se preguntó.

Toda esa injusticia se acabó cuando llegó el Comandante Chávez y respondió a las necesidades de cada sector.

Chávez es el presidente más cristiano que ha tenido Venezuela

Y hace 8 años ocurrió algo tan significativo como la partida física de Chávez; a partir de ese momento algunos creían que se acababa la Revolución, pero no contaban con la determinación de un pueblo que luchó y mantiene presente su legado. “Al pueblo que nadie escuchaba porque no tenía voz, el perraje, los tierrúos, el Comandante Chávez acabó con eso”, reiteró el también diputado Cabello.

Manifestó que los grandes dueños de fortuna, aliados con la oligarquía para mantener al pueblo de a pie, invisibilizado y sin voz, los que siempre serán discriminadores y miembros de grupos privilegiados del país, sabían y conocen que Chávez es una realidad que vive hoy por siempre en los venezolanos.

“No ha habido un presidente más cristiano, más amoroso, más humano que Chávez. Ellos lo saben y lo desaprovecharon, a ese gran hombre y ser humano, por sus odios, porque Chávez era de un pueblo humilde en Barinas”, refirió.

Chávez es de Venezuela y el mundo

“Chávez no solo pertenece a Venezuela sino al mundo pobre, a los pueblos del mundo pertenece Chávez. Fue un ejemplo de amor para el mundo, cuando el amor estaba pasado de moda en el mundo”, dijo jugando con las palabras.

Pidió Cabello trabajar por relanzar el gran movimiento latinocaribeño que construyó Chávez. “Hay que revivirlo y hacer un gran esfuerzo”.

Manifestó que en Venezuela, con todos sus problemas, los venezolanos y venezolanas no se van a rendir nunca bajo ninguna circunstancia.

“Por ahora y para siempre, Comandante Chávez, el pueblo venezolano le darás lealtad eterna a su obra y legado”, concluyó.

VTV