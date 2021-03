CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, felicitó este domingo al Comando Estratégico Operacional de la Fuarza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) por la gran moral que ha demostrado durante los Ejercicios Escudo Bolivariano 2021.

A través de la red social Twitter, compartió una serie de fotografías y audiovisuales de su visita al polígono de tiro del Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda, donde constató el nivel de adiestramiento y apresto operacional de los efectivos militares.

«Hay que prepararnos para defender nuestra Patria, que es lo más sagrado que tenemos como soldados. Sin Patria no estuviésemos respirando este aire, no estaríamos pisando libremente este suelo. Sin Patria no habría nada», señaló.

Asimismo, destacó la importancia de preparar y arriesgar «nuestras vidas» para lograr la Victoria ante los incesantes ataques del imperio.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, convocó los Ejercicios Escudo Bolivariano 2021 para rendir homenaje al Comandante Hugo Chávez, a propósito del 8º aniversario de su partida física.

Información AVN