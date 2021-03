CIUDAD MCY.- La exgobernante de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue trasladada este lunes hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde debe cumplir su detención preventiva mientras se realice la investigación por el caso denominado «Golpe de Estado».

Áñez fue trasladada desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde estaba detenida desde el sábado en la madrugada, hasta la cárcel de Obrajes en una vagoneta con un fuerte resguardo policial.

La Justicia boliviana dictó el domingo detención preventiva para Áñez por cuatro meses en un penal en La Paz, al igual que para los dos exministros Álvaro Coímbra, de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, en el penal de San Pedro en La Paz.

Los tres están acusados de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración» en la crisis de 2019 la cual derivó en un golpe de Estado contra el entonces reelecto presidente, Evo Morales.

La Fiscalía boliviana había solicitado seis meses de detención preventiva para Áñez y los dos exministros por riesgo de fuga.

Áñez fue aprehendida en el departamento amazónico del Beni el sábado de madrugada, mientras que sus exministros fueron detenidos el viernes en la misma región. Luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas.

La audiencia cautelar en contra de los tres la cual duró más de nueve horas, se realizó de forma virtual. La exgobernante Áñez y sus exministros participaron en ella conectados a sus celulares desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz.

Durante la audiencia se escucharon los alegatos de Áñez, la Fiscalía y la exdiputada del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia por el golpe de Estado de 2019 ante el Ministerio Público.

«Es recurrente el hecho de que me quieran tildar de golpista. Un Gobierno no puede ser golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa», dijo Áñez al dirigirse a la jueza. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que Áñez es juzgada como exsenadora y no como expresidenta.

Información TELESUR