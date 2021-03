CIUDAD MCY.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Wills Rangel, propuso crear una comisión mixta para estudiar los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó que la comisión mixta estará compuesta por ocho diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y siete diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior.

Destacó que en Venezuela se ha utilizado una estrategia perversa contra los trabajadores y trabajadoras en el que «aplican un mecanismo donde generan el caos y luego denuncian. Así como piden bloqueo, tampoco se atrevieron en cinco años a ratificar los convenios».

Rodríguez denunció que el país ha tenido que soportar «la cobardía» de muchos en el proceso de diálogo. «Me pregunto ¿quién es más patriota, quien construye la riqueza de Venezuela en Venezuela con sus manos o quien se lleva el dinero para el exterior y los tiene bien guardados?».

El diputado Rangel aseguró que la clase trabajadora no está dispuesta a ceder sobre la Ley de Trabajadores, «no vamos a ceder ni una sola coma y menos al capitalismo, porque somos voceros políticos de la población y no como era en la cuarta República que los trabajadores no tenían voz».

Manifestó su preocupación de que haya un vocero de Fedecámaras que acusa permanentemente ante la OIT al Gobierno nacional de incumplir con los derechos de los trabajadores.

AVN