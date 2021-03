CIUDAD MCY.- El virólogo venezolano Héctor Rangel, investigador del Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), confirmó que las variantes del Sars-CoV-2 poseen una carga viral mucho más alta y prometen desplazar a los virus que hasta ahora se conocían.

«Las nuevas variantes parecieran tener una mejor capacidad replicativa que las anteriores, tienen mejor capacidad de contagio y más facilidad para infectar las células. Además, presentan una mutación que les permite escapar de los infectados, contra el virus silvestre u original», aseguró Rangel.

Explicó el experto que, en estos momentos, existe una especie de reseteo del proceso; es decir, que «comenzamos otra vez con un fondo de anticuerpos relativamente bajos», refiere el texto emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Con respecto a las vacunas que se están distribuyendo a nivel mundial y su efectividad sobre estas nuevas variantes, Rangel señaló que algunos estudios indican que una de las vacunas no presenta buena efectividad; con esto no se quiere decir que «sea nula», pero detalló que no presenta los mismos resultados que con la variante original.

Sobre esto, comentó el investigador, existen estudios y evaluaciones clínicas que han mostrado que el suero proveniente de los pacientes vacunados, con una de las principales vacunas, puede inhibir o neutralizar a la variante P.1.

En este contexto, dijo: «Es una muy buena noticia; las vacunas podrían proteger parcialmente contra estas variantes y evitar procesos graves… No vamos a tener tantas personas fallecidas. Las personas van a sufrir la infección quizás leve, mas no van a fallecer y no van a tener problemas graves, y eso es bastante; sin embargo, se deben seguir tomando y reforzando las medidas que, desde un principio, estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que se han relajado no solo en Venezuela, sino en el mundo entero».

Variantes inciden en los jóvenes

En cuanto a las medidas de protección, Rangel insistió en que muchos sienten que el tapabocas es un estorbo y que por ello se observa mucha gente usando las mascarillas de manera incorrecta, sobre todo los jóvenes que creen que son insensibles a la infección.

Esto ya no es así. «Las variantes nuevas tienen una incidencia un poco más alta en las personas jóvenes», aseveró.

Ante la circulación en Venezuela de la variante brasileña P.1 del virus causante de la Covid-19, el llamado que hace la comunidad científica nacional es a extremar las medidas de protección.

AVN