CIUDAD MCY.- A propósito de los avances en materia de infraestructura básica de la ciudad, el alcalde Pedro Bastidas sigue en marcha con el Plan de Nivelación de Tanquillas y Bocas de Visita para atender distintos puntos de la ciudad jardín.

El mandatario municipal, destacó que se ha avanzado considerablemente en diversos puntos de la ciudad, “abordamos con nivelación de tanquillas y bocas de visita algunos sectores esto pues con el propósito de mejorar la movilidad urbana, con esta acción ya hemos atendido más de 21 tanquillas y bocas de visita» informó.

De esta manera Bastidas mencionó que dichos trabajos de nivelación de tanquillas se realizaron de la siguiente manera, «tres en La Av. Aragua, tres en la Av. Las Delicias, además de una en la Av. Bolívar sentido oeste, además se realizó la construcción de tapas para tanquillas en la Urb. Madre María y en la calle Girardot, del barrio Lourdes donde también se hizo la nivelación de la boca de visita dentro del plan de atención» destacó.

Asimismo, Bastidas indicó que pese a las contrariedades de la pandemia y aunque el ritmo no ha sido el esperado, no se ha dejado de trabajar por el mantenimiento y los servicios públicos básicos, “atravesamos tiempos difíciles en medios de esta Cuarenta Radical, pero nuestro compromiso por trabajar en pro de la ciudad que queremos no se detiene, atacando y compensando situaciones y hechos irregulares de la infraestructura primordial de la ciudad”, afirmó.

Finalmente, el alcalde aseguró “Estamos desplegados para solventar los imprevistos, debemos aclarar que las circunstancias actuales nos impiden obrar al ritmo que la situación amerita” informando que estos trabajos serán permanentes y además va a permitir mejorar mucho la movilidad en cada uno de los puntos señalados.

Información PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT