CIUDAD MCY.- Este jueves, Venezuela propuso en el Reencuentro con la Madre Tierra: Reflexiones globales para la defensa de la Pachamama contemplar en la Carta de las Naciones Unidas los derechos de la Pachamama, al tiempo que instó a los pueblos del mundo a tomar grandes decisiones políticas y económicas de reversión del sistema capitalista en la construcción de un sistema post capitalista, así lo informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

En su participación en el evento, el Canciller Arreaza señaló que se ha cosificado la naturaleza, la cual se ha convertido en una mercancía.

Ante esto, hizo un llamado a tener consciencia de que la solución no son paliativos, porque, a su juicio, ese no es el objetivo.

Asimismo, Arreaza señaló que con el sistema capitalista no hay manera de cumplir los objetivos de la humanidad, hay que darlo por agotado y emprender otro sistema, donde las relaciones humanas, las relaciones de producción, las relaciones con la Madre Tierra tienen que ser profundamente distintas.

En este sentido, manifestó que corresponde una tarea difícil, pero hay hacerlo, dar al mundo una señal distinta a la que están dando en Washington.

“No se puede seguir maquillando el sistema capitalista; con esas medidas de maquillaje, el capitalismo se verá bonito, pero seguirá siendo asesino. Un asesino de cuello blanco”, dijo.

Aseguró que hay gobiernos que no son gobiernos del pueblo, son las corporaciones las que legislan, las que nombran ministros, las que imponen la tecnología, las cuales deben dejar de mandar en el mundo. “Tiene que haber verdadera democracia, donde manden los pueblos, donde mande la mayoría”, señaló.

El canciller Jorge Arreaza se refirió a una reunión organizada por el Gobierno de Estados Unidos con 40 jefes de Estado, donde países desarrollados, países que han contaminado, que han destruido y que han matado, plantean tomar medidas para reducir las emisiones contaminantes, para que no aumente la temperatura, para que no haya deshielos, para que no desaparezcan los Estados insulares y no haya muerte.

De igual manera, Arreaza cuestionó si aquellos que representan el sistema que creó la muerte, invitando al Fondo Monetario Internacional, a las grandes empresas tecnológicas, a las instituciones que han generado muerte y destrucción, serán capaces de tomar alguna medida real y verificable para revertir su propio sistema y naturaleza.

Fustigó las acciones del presidente Joe Biden, para que vea en el cambio climático la destrucción y abra oportunidades para empleos, trabajos y crear empresas para sanear ríos.

Llamó a que los liderazgos tienen que estar en los pueblos del Sur Global, en los movimientos sociales, en los pueblos hechos gobierno, como los casos de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y tantos otros.

VTV