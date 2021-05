Ciudad MCY.- Al celebrarse el Día de las Madres la alcaldesa Sumiré Ferrara, aseguró que «Ser madre es la bendición más grande, hermosa y sublime que Dios le puede regalar a una mujer. Felicitaciones a todas las madres del municipio José Félix Ribas, del estado Aragua, de Venezuela y el mundo entero».

La mandataria calificó a las mujeres, en especial a las que desde su vientre han dado vida, como unas verdaderas guerreras, luchadoras y emprendedoras. «Son ustedes madres el pilar fundamental de toda familia, las que con amor forman, educan y sacan a sus hijos, hijas y familias hacia adelante… Son ustedes unas verdaderas heroínas de la patria».

Ferrara, exhortó a los hijos e hijas compartir, abrazar y decirle a sus progenitoras cuanto las aman, no sólo este día, sino todos los días del mundo. «Quien tenga a su mamá viva que nunca deje de abrazarla, besarla y decirle cuento las aman. A mí me toca hacerlo desde la distancia, pero me consuela saber que cada día que las tuve a mi lado le demostré mi amor infinito» , expresó.

Finalmente, la alcaldesa de Ribas destacó el papel fundamental de las madres venezolanas que son timón de sus hogares en medio de la crisis económica inducida por la guerra económica y bloqueo que mantiene el gobierno norteamericano contra Venezuela. “No es fácil estar al frente de una familia sin tener en muchos casos que darle a sus hijos, pero como dignas herederas de Negra Hipólita, no se dejan amilanar por nada y se paran firme ante cualquier circunstancia”.

Información Prensa Alcaldía de Ribas