CIUDAD MCY.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instruyó a los militantes y dirigentes revolucionarios mantener la movilización política en función de las megaelecciones previstas para este año 2021.

«El partido debe mantenerse movilizado. Tenemos una serie de tareas para este año 2021, que pasan por la razón fundamental de un partido político: ir a elecciones y eso requiere una preparación, una revisión constante de las estructuras del partido», puntualizó Cabello durante su participación en el Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios del PSUV, este jueves.

Insistió en que la militancia debe mantenerse en actividad diaria a través de las plataformas digitales y organizar reuniones por regiones más allá de las coyunturas de la actualidad.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días activarán formalmente la Universidad de las Comunicaciones «para decir la verdad de Venezuela», remarcó.

Destacó que la maquinaria del partido debe fortalecerse ante el escenario electoral de este año. «Si tenemos 24 estados, es necesario la presencia de un representante por estado, municipio y parroquia», enfatizó Cabello.

Llamó a la militancia del PSUV a estar al servicio del pueblo: «el partido no es un ente inerte que no se mueve, que no actúa. Debe ser un motor. Les toca a ustedes este trabajo», recalcó, por lo cual hizo un llamado a los integrantes del partido a sumarse a la Milicia Nacional Bolivariana.

Hizo énfasis en la necesidad de promover la participación del partido también en los debates de leyes por estado, para avanzar en la toma de decisiones con la Asamblea Nacional.

En los próximos días, el PSUV anunciará los métodos que se utilizarán para satisfacer los requerimientos de las bases políticas, adelantó el primer vicepresidente de la organización política.

«Políticamente tenemos que ser eficientes en el momento que estamos viviendo», puntualizó Cabello.

Información AVN