**USAID, NED, NDI, IRI, diferentes nombres, pero un mismo fin. Para EEUU esas organizaciones “no gubernamentales” cumplen la labor casi mesiánica de expandir su democracia por el resto del mundo. Para Venezuela supone abrir la puerta al injerencismo y a la conspiración financiada desde el exterior.

CIUDAD MCY.- Durante las últimas semanas se ha dejado ver toda una sincronía mediática a escala nacional e internacional en torno a las “amenazas” que supuestamente lanza el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela. Introdujeron la narrativa en torno a la “represión” y el “cierre del espacio cívico” con fines autoritarios sobre actores no estatales de la sociedad, en específico a consecuencia de una providencia administrativa que ya ha sido publicada en Gaceta Oficial.

En el mencionado texto se lee que la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo requiere de manera obligatoria el registro de los llamados “Sujetos Obligados”, punto que algunos medios y organismos privados han tomado como excusa para acusar al Gobierno Bolivariano y que es el núcleo narrativo de la propaganda de las ONG.

Verdaderamente, se trata de una normativa que pretender registrar el origen financiero de personas naturales y jurídicas aplicables en el marco de la mencionada ley que es de plena vigencia en Venezuela. Se trata de una actualización administrativa con fines reguladores a la financiación de actores o entidades no estatales, una medida gubernamental existente en la mayoría de países.

UN VISTAZO A LOS TEXTOS LEGALES

En la mencionada ley se encuentra la definición de “Sujetos Obligados” que agrupan a las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley y que va desde entidades bancarias, aseguradoras, valores, bingos y casinos, actividades derivadas del cambio de divisas, asociaciones civiles, organizaciones con fines políticos.

También están incluidos bajo esta denominación a profesionales en el libre ejercicio de su profesión (abogados, administradores, economistas, contadores), cuando se lleven a cabo transacciones para clientes en actividades como compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra-venta de entidades comerciales.

Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea: comprar y vender bienes raíces; construcción de edificaciones; comercio de metales y piedras preciosas; objetos de arte o arqueología; marina mercante; servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes; en fin de empresas destinadas a la comercialización de bienes y servicios.

Citamos de manera extensa el texto legislativo con el fin de conocer a quiénes se refiere la Providencia cuando se trata de “Sujetos Obligados”, que en resumen son aquellos que tienen la capacidad de acumular renta, movilizar capitales y dinero en altas cantidades en el mercado. Estos deben registrarse ante el órgano rector, sea una sociedad mercantil, una organización sin fines de lucro o algún oficial de cumplimiento. Es menester del Estado venezolano la transparencia de estas personas, no coartar sus actividades.

De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio inicio al Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas (Regong)

En efecto, en Gaceta Oficial del 27 de octubre de 2020 se pueden leer las normas especiales que rigen a las ONG internacionales que quieran hacer vida en Venezuela. De esta manera, deben registrarse y normalizar sus operaciones; así estarían promoviendo la transparencia en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de los programas y proyectos previstos, de acuerdo con el marco jurídico de institucionalidad nacional y las disposiciones internacionales.

Operaciones tan sencillas como el requisito de transparencia les molesta a las ONG que han hecho de la regulación e investigación de su financiamiento una algarabía mediática y en redes sociales que pretende desviar la atención hacia el expediente «dictadura chavista» para no poner el foco en sus intereses.

CRIMINALIZAR PARA NO MOSTRAR, OBJETIVO DE LAS ONG

El interés en criminalizar las peticiones del Estado a la transparencia de sus finanzas quizás tiene que ver mucho con el apoyo recibido por los gobiernos y los principales conglomerados propagandísticos de EEUU y Europa a ciertos sectores de ellas y poco con el ropaje moral con que se suelen vestir ante la escena pública bajo el manto discursivo del humanitarismo liberal.

A su propio juicio, las ONG no deberían tener ninguna obligación ante el Estado ya que eso directamente las criminaliza, efectuando medidas de “control y fiscalización” que “constituyen actos inconstitucionales, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”, de acuerdo a un pronunciamiento conjunto de 326 “organizaciones de la sociedad civil” publicado recientemente.

A pesar de que es un requisito aplicado en muchos países, estas ONG alegan que el Gobierno Bolivariano tiene “la intención” de usar todas las providencias, normativas y leyes “para intimidar, criminalizar, perseguir y cerrar el trabajo de las organizaciones y del espacio cívico en Venezuela”.

En las últimas dos décadas han proliferado dichas organizaciones privadas en nuestro país, en parte como respuesta a las necesidades de ciertos sectores de la sociedad venezolana en diferentes áreas, acorde a los modelos globales de gobernanza, en parte como consecuencia de estímulos financieros extranjeros y componendas políticas.

FINANCIAMIENTO PARA DESESTABILIZAR

Investigaciones periodísticas de medios revolucionarios reportaron los hilos conductores del financiamiento de los principales protagonistas “oenegeros” y sus motivaciones políticas. Provea, Foro Penal, Transparencia Venezuela, pero también USAID, NED, NDI, IRI, diferentes nombres, pero un mismo fin. Para EEUU esas organizaciones “no gubernamentales” cumplen la labor casi mesiánica de expandir su democracia por el resto del mundo. Para Venezuela supone abrir la puerta al injerencismo y a la conspiración financiada desde el exterior.

Esto se comprueba no solo despejando las dudas sobre sus más altos financistas como los gobiernos estadounidense y británico, no solo por sus amistades políticas como la directiva de la gestión anterior de la Asamblea Nacional nucleada en Juan Guaidó, no solo por sus íntimas conexiones internacionales con promotores del «cambio de régimen» como Luis Almagro (quien no vacila en certificar todos los meses la lista de «presos políticos» de Foro Penal, hijo de Freedom House.

Pero no llega todo hasta allí. Las ONG, así como las empresas de maletín respecto al desfalco de Cadivi, han servido efectivamente para blanquear capitales e incluso robar dinero a la República para ser trasladado a bolsillos particulares. De acuerdo al diputado opositor José Brito, presidente de la Comisión Especial que investiga las acciones perpetradas contra la República por la directiva de la AN del período 2016-2021, las ONG han tenido incidencia en los daños hechos al país producto de la estrategia estadounidense de “cambio de régimen”.

Es notorio que existe un circuito de estos operadores políticos que se encuentra muy cerca del antichavismo comprometido con los intereses de Estados Unidos.

Tomando en cuenta que son comprobados los casos de injerencia extranjera por delegación a través de ONG, sea a través del financiamiento o de la tutela directa e indirecta, que se han embarcado en operaciones golpistas y campañas de criminalización contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no debería sorprender que el Estado decida legislar sobre el origen dinerario de sus acciones.

El refrán popular dice que “quien no la debe, no la teme”. Entonces, ¿Por qué temen las ONG? ¿Por qué intentan ocultar su financiamiento? ¿Creen que el dinero diga todo sobre sus implicaciones abiertamente golpistas? Está por verse.

MARCOS GAVIDIA