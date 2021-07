CIUDAD MCY.- «Solo el diálogo y la paz son el camino para alcanzar el respeto y tolerancia entre todos, y defender a Venezuela como un proyecto de todos», así lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Reunión con la Comisión especial de la AN para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, realizado en el palacio de Miraflores, Salón Ayacucho.

Refirió el Jefe de Estado que en las propuestas recogidas por la comisión parlamentaria con diversos sectores económicos, sociales, educativos, sector del campo, entre otros sectores de la población, debe existir una agenda prioritaria con 3 puntos claves: Activación de la Economía, Servicios Públicos y Seguridad.

En el sector de servicios públicos dijo Maduro, «les pido que me hagan llegar reclamos, críticas y soluciones para el tema de los servicios públicos.

En cuanto a a la Seguridad que es muy importante para la nación indicó «para nosotros es importante garantizar la seguridad de toda la población sabiendo las necesidades que hay».

Recalcó que «estoy abierto con todos los sectores. Estoy listo para hablar, iré a la mesa que me convoquen. No tengo prurito, ni prejuicios ni complejos. No tengo ego, no caigo en sectarismo. Estoy listo para hablar con todos».

AVN