CIUDAD MCY.- El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, cumple cuarentena luego de que su Secretario de Estado de Salud, Sajid Javid, dio positivo por Covid-19 el sábado.

Estará siendo evaluado hasta el próximo 26 de julio, de acuerdo a una publicación que mismo Johnson hizo a través de la plataforma Twitter este lunes.

“Como tantas personas, NHS Test and Trace me ha hecho ping porque he estado en contacto con alguien con Covid-19, y me aislaré hasta el lunes 26 de julio”, refiere.

Javid se reunió con el premier británico en Downing Street el viernes pasado, un día antes de que confirmara su diagnóstico positivo por Sars-Cov2.

En marzo del pasado año, Johnson dio positivo a la Covid-19. Estuvo aislado y posteriormente internado en un hospital.

La plataforma Worldometers detalla que hasta la fecha Reino Unido registra 5,473,477 casos confirmados y 128,727 decesos.

Información AVN