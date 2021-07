ME VERÍA COMO UN HOMBRE INDIGNO, SI FUERE CAPAZ DE ASEGURAR LO QUE NO ESTOY CIERTO DE CUMPLIR.

SIMÓN BOLÍVAR

(EXTRACTO DE LA CARTA A SU TÍO JUAN RIBAS, 8 DE OCTUBRE DE 1812)

CON ESTA MÁXIMA DEL PADRE DE LA PATRIA HE QUERIDO INICIAR ESTAS PALABRAS, EN UN MOMENTO CRUCIAL DE MI VIDA PROFESIONAL, CUANDO HAGO LA ENTREGA DE TAN RELEVANTE CARGO, COLMADO DE COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, RETOS, ANSIAS DE SERVIR AL PRÓJIMO Y DESEOSO DE CONTRIBUIR JUNTO A UN NUTRIDO GRUPO DE PATRIOTAS, MILITARES Y CIVILES, SUMADOS A LA DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN Y PLENAMENTE CONVENCIDOS QUE LOS PROBLEMAS Y ASUNTOS DE LOS VENEZOLANOS, LOS RESOLVEMOS LOS VENEZOLANOS.

PARA DAR COMIENZO A MI INTERVENCIÓN, QUIERO ELEVAR UNA PLEGARIA DE AGRADECIMIENTO AL DIOS TODOPODEROSO, A SAN JUDAS TADEO, PATRONO DE LA INFANTERÍA Y A LA VIRGEN EN TODAS SUS ADVOCACIONES DEL CARMEN, PATRONA DE EL EJÉRCITO BOLIVARIANO, DEL VALLE, PATRONA DE LA ARMADA BOLIVARIANA, DEL LORETO, PATRONA DE LA AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA, DE LA CHIQUINQUIRA, PATRONA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA Y LA DIVINA PASTORA, PATRONA DE LA MILICIA BOLIVARIANA, POR PERMITIRNOS ESTAR HOY AQUÍ REUNIDOS, EN UN MOMENTO TAN IMPORTANTE DE NUESTRA DINÁMICA CASTRENSE.

LA VIDA MILITAR, CONTRA LO QUE GENERALMENTE PUDIERA PENSARSE, TIENE MUCHOS MOMENTOS AGRADABLES, Y UNO DE ELLOS ES ÉSTE, QUE ME BRINDA LA OPORTUNIDAD DE DIRIGIRME A TODOS LOS PRESENTES Y EN ESPECIAL A LOS PROFESIONALES, PERSONAL CIVIL Y TROPAS, INTEGRANTES DE LA GRAN FAMILIA DE LA ZODI ARAGUA, EN EL PRECISO INSTANTE EN QUE SE MARCAN DOS ETAPAS BIEN DEFINIDAS.

LA PRIMERA, EL SÍMBOLO QUE PARA TODO BUEN SOLDADO REPRESENTA UN CULTO: “MISIÓN CUMPLIDA”. Y LA SEGUNDA, EL INICIO CLARO DE UNA NUEVA JORNADA LLENA DE UN GRAN COMPROMISO. AMBAS DE SUMA IMPORTANCIA EN NUESTRA DIGNA CARRERA MILITAR, QUE SE PUEDEN ALCANZAR, MEDIANTE LA CONSTANCIA, SACRIFICIO Y ESPÍRITU DE SUPERACIÓN, EN BENEFICIO PROPIO Y POR ENDE DE LA INSTITUCIÓN ARMADA.

Y ES QUE, LA ENTREGA Y RECEPCIÒN DE DEPENDENCIAS Y UNIDADES DENTRO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, HA SIDO A TRAVÈS DE LOS AÑOS UNA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL PROPIA DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE BUSCA CON EL RELEVO GERENCIAL, LA ROTACIÓN DE LOS PROFESIONALES, LA RENOVACIÓN E IMPULSO DE ÍMPETUS, ESPÍRITU DE TRABAJO E IDEAS. EN ESTE MARCO REFERENCIAL EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, DE LA ZONA OPERATIVA DE DEFENSA INTEGRAL ARAGUA, DEFINITIVAMENTE, TIENE MAYOR RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL SERVICIO QUE SE BRINDA, A LA PLANIFICACIÓN Y OPERATIVIDAD, POR LO COMPLEJO, DINÁMICO E IMPORTANTE DE SUS FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN MILITAR, YA QUE HA REPRESENTADO A TRAVÉS DEL TIEMPO, LA PLAZA MÁS FUERTE MILITARMENTE HABLANDO, CON LA RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR EL ORDEN EN EL CENTRO DEL PAÍS Y EVITAR LA ENTRADA A CARACAS, AL CENTRO DEL PODER, POR PARTE DE FUERZAS SUBVERSIVAS, GRUPOS ESTRUCTURADOS DE DELICUENCIA ORGANIZADA ARMADA, O POTENCIA EXTRANJERAS QUE OSEN PISAR EL SUELO PATRIO. (ESTROFA DEL HINMO DEL EB, Y SI EL BRAZO…)

EN ESTE MOMENTO, CUANDO POR DISPOSICIÓN DE LA SUPERIORIDAD, ENTREGO LA ZODI ARAGUA, PARA ASUMIR EL COMANDO DE LA REDI CENTRAL, DEBO MANTENER PRESENTE EL ALTAR SAGRADO DE LO QUE SIGNIFICA PARA MÍ, LA RENDICIÓN DE CUENTA PERMANENTE, ANTE MI PATRIA Y ES QUE LA MISIÓN ENCOMENDADA FUE ARDUA Y LLENA DE SITUACIONES IMPONDERABLES, PERO ESTE CONOCIMIENTO ES CASUALMENTE LO QUE ME ANIMÓ Y DIÓ VALOR PARA ACTUAR, YA QUE CONSIDERE LOS ASPECTOS QUE TENÍA A MI FAVOR, ENTRE ELLOS PUEDO MENCIONAR:

ESTE CARGO REPRESENTÓ UN NUEVO RETO, QUE HOY VEO MATERIALIZADO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD. SIEMPRE QUISE TRABAJAR EN MARACAY Y SE DIÓ, CUANDO MENOS LO ESPERABA.

ME CORRESPONDE DIRIGIR UNA UNIDAD CON UNA LIMPIA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL, QUE SIEMPRE HA SABIDO CUMPLIR CON SU DEBER, A TRAVES DEL TIEMPO.

EL GENTILICIO DE LOS VENEZOLANOS, QUE ORGULLOSAMENTE IDENTIFICA A LOS INTEGRANTES DE ESTA GRAN UNIDAD DE COMBATE, DA FE DE LA ALTA MORAL DE ELLOS COMO SOLDADOS DEDICADOS A GARANTIZAR LA LA PAZ DE LA REPÚBLICA.

ME CORRESPONDIO TRABAJAR EN LA BELLA CIUDAD DE MARACAY, CUNA DE IDEALES Y ESCENARIOS HISTÓRICOS SOBRESALIENTES, QUE SABE ACOGER, CON EL DESPRENDIMIENTO PROPIO DE LOS MILITARES A SUS HERMANOS, EN PERFECTA UNIÓN CÍVICO-MILITAR-POLICIAL, CON EL CONVENCIMIENTO, QUE ELLOS SON UNOS DE LOS MÁS FIELES GARANTES DE LA SOBERANÍA, INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA DE LA GRAN NACIÓN VENEZOLANA.

LA MÍSTICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PODERES PÚBLICOS, DIGNAMENTE REPRESENTADAS POR USTEDES, EN CADA UNA DE SUS TRINCHERAS, NO ME ES DESCONOCIDA, YA QUE ME HA CABIDO EL ALTO HONOR DE COORDINAR Y HABER RECIBIDO SUS EXCELENTES SERVICIOS, PARA EL BENEFICIO DE NUESTRO AMADO PUEBLO.

LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA POR LA SUPERIORIDAD, ES UN COMPROMISO MORAL, QUE ME DA ALIENTOS PARA TRAJINAR CON PASO SEGURO EN EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE MI DEBER COMO SOLDADO DE LA PATRIA.

CON TODOS ESTOS ASPECTOS ENUMERADOS Y OTROS QUE SERÍA PROLIJO ENUNCIAR, NO PUEDE MI ESPÍRITU MÁS QUE ESTAR PLENO DE OPTIMISMO, EN LA SEGURIDAD DEL ÉXITO EN ESTA GESTIÓN, QUE CULMINA HOY E INMEDIATAMENTE, DA INICIO A OTRA, Y QUE COMO VENEZOLANO HE DIDICADO RESPETUOSAMENTE, A MIS COMPATRIOTAS Y A LOS FORJADORES DE NUESTRA NACIONALIDAD, EN DONDE HE JURADO QUE MI ESFUERZO, SEGUIRÁ APUNTANDO AL ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN, OPERATIVIDAD Y SERVICIO AL PÚBLICO, EN ESTE RECIO BATALLAR, DONDE EL TRABAJO ES Y SERÁ LA PERMANENTE ORDEN DEL DÍA, LA CONSTANCIA EL INGREDIENTE DINÁMICO, LA RESPONSABILIDAD, LA CORAZA IMPENETRABLE DE NUESTRA CONDUCTA Y LA FE EN LA NOBLEZA DE NUESTRA MISIÓN, EL ELEMENTO MORAL MÁS IMPORTANTE PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESTABLECIDO POR LA SUPERIORIDAD: “SI ES POSIBLE ESTÁ HECHO, SI ES IMPOSIBLE SE HARÁ”.

HACE BREVES INSTANTES HE FIRMADO EL LIBRO QUE ME COMPROMETIÓ, HACE ESCASOS 6 MESES, FÓRMULA PROTOCOLAR, CON LAS CUALES FINALIZO EL EJERCICIO DE MI GESTIÓN, CUYAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, Y MUY PARTICULAR MISIÓN, LA PRESENTAN COMO VITAL, PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN NUESTRA FANB., ESTOY PLENAMENTE CONSCIENTE DE LA INMENSA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVO EL ESTAR AL FRENTE DE USTEDES, PERO MI ESPÍRITU DE SOLDADO, EN VEZ DE INTIMIDARSE, SE SIENTIO POR EL CONTRARIO PROFUNDAMENTE COMPLACIDO, POR ESTE RETO, CON LO CUAL MI PROFESIÓN Y AMOR A LA PATRIA, ME LLAMO AL CUMPLIMIENTO DE NUEVAS RESPONSABILIDADES, Y A LAS QUE SIN TEMOR, Y CON TODO VIGOR DEDIQUE MIS ESFUERZOS FÍSICOS, MORALES E INTELECTUALES, CON LA FINALIDAD DE OFRECER ELEVADAS CONDICIONES DE BIENESTAR TANTO AL PUEBLO VENEZOLANO COMO A LA POBLACIÓN UNIFORMADA Y SUS FAMILIARES.

CUMPLIR CON LA MISIÓN QUE TENEMOS ENCOMENDADA SIGNIFICA TENER DENTRO DE LAS FILAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN, EN EL SISTEMA DEFENDSIVO TERRITORIAL Y EN NESTARS POLICIA QUE HACEN VIDA EN EL ESTADO ARAGUA, UN EQUIPO DE HOMBRES Y MUJERES CON UN ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD, TENIENDO COMO AZIMUT, EL IDEAL BOLIVARIANO, DE BRINDAR LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD, PARA NUESTROS COMPATRIOTAS, SIGUIENDO EL LEGADO DE NUESTRO CMDTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ FRÍAS, SIN ESTABLECER BARRERAS DE RAZA, GÉNERO, NI CONDICIÓN SOCIAL, SIEMPRE DISPUESTOS A DAR LO MEJOR DE SÍ, EN SU DÍA A DÍA, CON UNA ALTA DOSIS DE SENSIBILIDAD HUMANA, DONDE LO MÁS IMPORTANTE SEA PROCURAR EL BIENESTAR COMUN; Y POR SUPUESTO CON UN GRAN SENTIDO DE ÉTICA PROFESIONAL Y MÍSTICA, PARA ASÍ LOGRAR UNA EXCELENTE EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES, DE LAS CUALES DEPENDE LA IMAGEN Y VERACIDAD DE TODA LA INSTITUCIÓN ARMADA. ESPERO QUE ESA VOCACIÓN NO DECAIGA JAMÁS Y POR EL CONTRARIO REAVIVE AÚN MÁS EN USTEDES LOS DESEOS DE TRABAJAR EN PRO DEL BIENESTAR GENERAL, A LO QUE TANTO SE RESISTE LA DERECHA MALTRECHA Y APÁTRIDA, SOLICITANDO INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA Y BLOQUEO ECONÓMICO, ANTEPONIENDO SUS INTERESES PERSONALES A LOS DEL PUEBLO SOBERANO.

POLICIAS, ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y FANB, ME SIENTO SUMAMENTO ORGULLOSO DE USTEDES Y DE SU TRABAJO, SIGAN ADELANTE…

SEÑOR G/D. TANQUISTA, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES, GOBERNADOR BOLIVARIANO DEL ESTADO ARAGUA, HÉROE DE 04FEB., Y SOLDADO DE LA PATRIA, HOY HE TENIDO EL HONOR DE SER DESIGNADO, PARA OTRO GRAN COMPROMISO QUE ASUMO, CON LA HUMILDAD QUE DEBE CARACTERIZAR AL SOLDADO DE NUESTRO EJÉRCITO BOLIVARIANO, CON LA CLARIDAD DEL DESAFÍO QUE HOY TENEMOS POR DELANTE, CUANDO LA INTEGRACIÓN CÍVICO-MILITAR ES IMPOSTERGABLE, PUEBLO Y SOLDADO – SOLDADO Y PUEBLO: NOS TOCA FUSIONARLOS COMPLETAMENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PARA LA DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN, POR TAL MOTIVO, QUIERO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD DE AGRADECER TODO SU APOYO, PATRIOTISMO, LEALTAD Y COMPROMISO, PARA LLEVAR A CABO UNA DE LAS TAREAS ASIGNADAS POR NUESTRO C/J. NICOLAS MADURO MOROS, POR NUESTRO MPPD Y NUESTRO CMDTE CEOFANB, DEMOSTRANDO CON SU EJEMPLO Y ACCIONAR, QUE NO SOMOS ELECTRONES LIBRES, QUE NOS DEBEMOS A UN PROYECTO DE PATRIA, Y QUE TENEMOS LA CLARIDAD DE CUMPLIR NUESTRO ROL, COMO FUNCIONARIOS Y FUNCIONARAS PÚBLICOS, GRACIAS POR SU CONSTANCIA, DISCIPLINA, LEALTAD Y PUNDONOR, RECORDANDO QUE PARA PORTAR UN SÍMBOLO, TAN GRÁVIDO DE ASOMBRO, SE NECESITAN HOMBROS CON BRAZOS DE TITÁN, Y UD, TIENE LA FORTALEZA DEL ROBLE Y EL SAMÁN, FORJADO EN LA CASA DE LOS SUEÑOS AZULES, DONDE UD ME RECIBIÓ Y DESDE DONDE SE HA FORTALECIDO SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRA AMISTAD, A TRAVÉS DEL RESPETO, SOLIDARIDAD, PATRIOTISMO Y APOYO MUTUO, A LO LARGO DE LA NOBLE CARRERA DE LAS ARMAS. MI GD TANQUISTA, MUCHAS GRACIAS Y SIGO CONTANDO CON UD, PARA MI NUEVA DESIGNACIÓN COMO RESPONSABLE DE 03 IMPORTANTES ESTADOS DEL PAÍS QUE CONFORMAN LA REDI CENTRAL, QUIERO HACER UN PARENTESIS AQUÍ, YA QUE HE CONSIDERADO IMPORTANTE EXPLICARLES A LOS SUBALTERNOS Y FUTURAS GENERACIONES, QUE LAS COSAS Y LOS GESTOS SE GANAN, ES PRO ELLO QUE HE TENIDO LA DEFERNCIA QUE UD, RECIBA EL PARTE Y PRESIDA EL ACTO MILITAR, POR SER UD., INTEGRANTE DE LAS FILAS DE LA FANB, POR LA AUTORIDAD MORAL, QUE REPRESENTA, POR SER HEROE DEL 04FEB, SIN EMBARGO, ESTA DEFERNCIA NO SE TIENE POR EL SOLO HECHO DE SER GOBERNADOR, SI NO POR TANTO AMOR Y ENTREGA A LA PATRIA MI GD, TANQUISTA Y QUE LE QUEDE CLARO, A NUESTROS HEREDEROS, QUE ES UNA DEFERENCIA ESPECIAL, CON UN GOBERNADOR, SALIDO DEL SENO DE LA NOBLE CARRERA DE LAS ARMAS E HIJO DE NUESTRO CMDTE. CHAVEZ, ¡QUE LUJO SE DA ARAGUA!.

EN ESTA OCASIÓN, LA PATRIA DE BOLÍVAR Y NUESTRA GLORIOSA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA DEMANDAN MIS MEJORES ESFUERZOS, PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR, EL SISTEMA DEFENSIVO TERRITORIAL, FUNDAMENTADO EN LA PREMISA DEL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ FRÍAS, CITO: “TENEMOS QUE CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS INEXPUNABLE”. FIN DE LA CITA.

POR ELLO, INVITO A TODO EL PERSONAL EN PERFECTA UNIÓN CÍVICO MILITAR POLICIAL, A TODO EL QUE VALORE EL ESFUERZO HECHO POR LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA GESTA EMANCIPADORA, A TRABAJAR CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, EQUIDAD, SOLIDARIDAD, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y SOBRE TODO CELERIDAD, SIEMPRE EN PROCURA DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS, DE FORMA ARTICULADA, CORRESPONSABLE Y PARTICIPATIVA, TAL COMO LO ESTABLECE NUESTRA CARTA MAGNA Y EL PLAN DE LA PATRIA.

AQUÍ QUIERO HACER UN RECONOMIENTO ESPECIAL Y AGRADECIMIENTO POR SU EJEMPLO Y CLARIDAD PROFESIONAL, SE TRATA DEL SR. GD. JOSÉ VILORIA ROMERO, SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECTOR DE LA POLICÍA DEL ESTADO ARAGUA, POR SU COMPROMISO, LEALTAD Y BUENA DISPOSICIÓN, PARA AFRONTAR LAS MÚLTIPLES SITUACIONES QUE SE PRESENTAN A DIARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO, EN DIFERENTES OPORTUNIDADES TE COMENTE, CON MI EXPERIENCIA EN OTRAS ZODIS, QUE AQUÍ LLEVAS BIEN AMARRADO, LO QUE, EN OTRAS, TIENE QUE LLEVARSE EN LA PARTE MILITAR, ERES UN EJEMPLO A SEGUIR HERMANO, ETERNAMENTE AGRADECIDO.

¡TRABAJO EN EQUIPO, TRIUNFO SEGURO!

CON EFECTIVA CLARIDAD Y CONSCIENCIA DE TODAS ESTAS PREMISAS ESTABLECIDAS, AGRADEZCO PRIMERAMENTE A DIOS TODOPODEROSO, A MIS SUPERIORES: CMDTE.EN JEFE DE LA FANB, NICOLÁS MADURO MOROS; GRAL. EN JEFE WLADÍMIR PADRINO LÓPEZ; GJ. DOMINGO HERNÁNDEZ LAREZ, POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA PARA CUMPLIR CON ESTA IMPORTANTE RESPONSABILIDAD.

QUIERO HACER PÚBLICO, MI COMPROMISO ANTE MI PATRIA, EN PRESENCIA DE LA BANDERA NACIONAL, DE MIS COMPATRIOTAS, DE TRABAJAR CON FE, LEALTAD Y VOLUNTAD SIN LÍMITE DE HORARIO, CUMPLIENDO FIELMENTE LOS LINEAMIENTOS Y ÓRDENES. QUERIDOS COMPATRIOTAS, SÉ QUE CUENTO CON SU APOYO, PARA CUMPLIR CON ESTE COMPROMISO.

CON MUCHO HONOR, HAGO ENTREGA EN EL CARGO, A QUIEN ACABA DE RECIBIR, EL ESTANDARTE, DE LA PRESTIGIOSA ZODI ARAGUA, INSIGNE REPRESENTANTE DE NUESTRO EJÉRCITO BOLIVARIANO, EL SEÑOR G/D. EDWARS STIVENS BETANCOURT GUDIÑO, INSIGNE OFICIAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, HOMBRE DE GRANDES CUALIDADES MORALES, DE AQUILATADOS MÉRITOS, CON QUIEN HE TRABAJO, A LO LARGO DE CARRERA, DONDE PUEDO DAR FE QUE GOZA DE GRAN LIDERAZGO DENTRO DE LAS FILAS DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, CUYAS CUALIDADES MILITARES Y DILATADA TRAYECTORIA PROFESIONAL, SE CONVIERTE EN EJEMPLO A SEGUIR PARA SUS SUBALTERNOS Y ORGULLO PARA SUS COMPAÑEROS Y SUPERIORES, UN PATRIOTA EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA, EDWARS, CUENTA CON TODO MI APOYO Y SEGURO ESTOY DEL ÉXITO QUE TENDRÁS, ACOMPAÑADO POR TODO ESTE SELECTO GRUPO CÍVICO-MILITAR-POLICIAL, DEL ESTADO ARAGUA, DE VERDAD MI QUERIDO COMPAÑERO Y AMIGO, DE TODAS ESTAS BATALLAS, ME SIENTO ALEGRE, POR QUE TE CONOZCO Y A LO LARGO DE MI VIDA MILITAR, HE TENIDO QUE COMPARTIR EN DIFERENTES ESCENARIOS, YA QUE DESDE CADETES EN LA ACADEMIA MILITAR, PERTENECIMOS AL MISMO PELOTÓN Y LA BANDA DE GUERRA, Y HEMOS COINCIDIDO EN ESTAS DÉCADAS, DE TAL MANERA, QUE NOS CONOCEMOS, RECUERDA QUE EL ÉXITO EN LA GESTIÓN, ESTA EN DARLE CONTINUIDAD, A LO QUE SE VIENE HACIENDO BIEN Y FORTALECER Y BUSCAR LAS ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR CON LA TAREA ASIGNADA, CON ESOS NIVELES ÓPTIMOS, CON EL QUE NOS TIENES ACOSTUMBRADOS, TE ACOMPAÑA LA AUTORIDAD MORAL, DE RECIBIR EN UNA ZONA OPERATIVA, DONDE HAS SENTADO PLAZA EN DIFERENTES CARGOS, HASTA ENTREGAR CON HONOR Y GRANDES LOGROS EL COMANDO DE LA 42 BRIGADA PARACAIDISTA, ÉXITOS HERMANO, CUENTA CONMIGO, QUE YO CUENTO CONTIGO, MIS RESPETOS Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN PARA TU SEÑORA ESPOSA EMERINA (NINA) Y SUS BELLOS HIJOS EZEQUIEL, CARLOS, ESTEBAN Y ELÍAS.

A TODOS LOS PROFESIONALES, TROPAS Y PERSONAL CIVIL INTEGRANTES DE LA ZODI ARAGUA, Y A MIS COMANDANTES DE UNIDADES SUPERIORES: BASE EL LIBERTAOR, BASE SUCRE, BASE ARAGUA, APOSTADERO NAVAL, 42 BRIG. INF. PARACAIDISTA, 99 BRIG. FFEE, CMDO. DE ZONA No 44, MILICIA BOLIVARIANA, ADI MARACAY, ADI TUCUTUNEMO, ADI TAGUAY ADI RICAURTE; LES ESTOY ETERNAMENTE AGRADECIDO POR TANTO PROFESIONALISMO, TANTA SENSIBILIDAD SOCIAL Y TANTO ESFUERZO, EN TIEMPOS DE PANDEMIA, Y DE SITUACIONES ADVERSAS, ESTOY A SU ORDEN A LO LARGO DE LA VIDA Y SIGAN ADELANTE, QUE ESTÁN DEL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA.

DESEO HACER UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE AGRADECIMIENTO, AL SEÑOR GB. NOEL EDUARDO MONTES FUENMAYOR, POR SU DESTACADA LABOR, COMO 2DO. CMTE. Y JEM DE LA ZODI ARAGUA, TU ENTREGA, PROFESIONALISMO, DOTES DE LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN, ESPÍRITU MILITAR, CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO, HA DADO COMO RESULTADO EL ÉXITO, DE ESTA GESTIÓN QUE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE EL DÍA DE HOY, GRACIAS NOEL, EL LOGRO DE TODOS LOS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO LA MISIÓN ASIGNADA, SIN TEMOR A EQUIVOCARME, TIENE QUE VER CON TU ORGANIZACIÓN, Y ESPLENDIDO CONTROL DE GESTIÓN Y GRADES CAPACIDADES. ¡HERMANO! DE MANERA PÚBLICA TE DOY ESTE AGRADECIMIENTO EN ACTO CASTRENSE, Y TE RATIFICO, MI AMISTAD Y COMPROMISO, PARA QUE MÁS PRONTO QUE TARDE, SE HAGA JUSTO RECONOCIMIENTO, DE SUS MÉRITOS Y SEA ASCENDIDO A GENERAL DE DIVISIÓN, COMO SE LO MERECE, Y DESIGNADO EN CARGOS DE GRAN RESPONSABILIDAD, POR SU AQUILATADA TRAYECTORIA, RECUERDA QUE EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO HERMANO. A TU SEÑORA, MI QUERIDA GLENDA, Y TUS HIJOS, LOS CICLISTAS ENTRENADOS, MIGUEL EDUARDO Y JOSÉ ALEJANDRO, TODO NUESTRO RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN POR EL LUJO DE ESPOSO, DE PADRE Y DE PATRIOTA QUE SE GASTAN.

EN ESTOS MOMENTOS DE SENTIMIENTOS ENCONTRADOS, DE SENTIMIENTOS Y VALORES, COMO SOMOS LOS MILITARES Y LOS VENEZOLANOS EN GENERAL, TAMBIÉN QUIERO PONERME A LA COMPLETA DISPOSICIÓN Y ORDEN DE TODOS MIS SUPERIORES Y SUBALTERNOS, DE MIS COMPAÑEROS DE LA PROMOCIÓN G/B DANIEL FLORENCIO O`LEARY, DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA FANB Y SUS FAMILIARES, DE TODOS LOS ARAGÜEÑOS EN LA REDI CENTRAL.

EN ESTA HONDA DE AGRADECIMIENTOS, NO QUIERO DEJAR POR FUERA, A UN REDUCIDO GRUPO DE AMIGOS, DE LA ZODI ARAGUA Y HERMANOS, DE LA VIDA, EN PARTICULAR, POR SU APOYO INCONDICIONAL, SU AMISTAD, SOLIDARIDAD Y SUS BUENAS VIBRAS, PARA QUE LA GESTIÓN DE COMANDO TUVIERA EL REALCE Y LUCIDEZ ALCANZADA, ENTRE OTROS ME REFIERO, AL TCNEL. TOMAS MOYA SALAZAR, ALONSO MÁRQUEZ, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, CHUCHO, ÁLVARO GUANCHES, JORGE SEREIK, JORGE KARACACHAN, LORENZO HERNÁNDEZ, Y TODOS AQUELLOS QUE SE SUMARON AL EQUIPO DE TRABAJO.

ASIMISMO, LE PIDO A MI QUERIDO PADRE SEÑOR GENERAL JOSÉ DEONIDO MURGA CABRICES, QUIEN ME INCULCÓ EL AMOR A LA PATRIA, ME ENCAMINÓ POR LA GLORIOSA CARRERA DE LAS ARMAS Y QUIEN ME GUÍA E ILUMINA DESDE EL CIELO, A MI MADRE, MIS ADORADOS HIJOS, MIS QUERIDOS HERMANOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIARES, QUE AL SABER COMPRENDER LA RESPONSABILIDAD QUE HOY ASUMO, AL IGUAL QUE SIEMPRE, ME BRINDEN EL APOYO PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE MIS FUNCIONES, YA QUE USTEDES SON, QUIENES SOPORTAN MI AUSENCIA CON VERDADERO SENTIDO PATRIÓTICO, CONSCIENTES QUE SU SACRIFICIO SE VE MATERIALIZADO EN LA BÚSQUEDA DE UN BIEN COMÚN, QUE NO ES OTRO MÁS, QUE EL DE GARANTIZAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE PARA NUESTROS COMPATRIOTAS, QUE DIOS LES BENDIGA, LA PATRIA LES AGRADECERÁ.

¡ARAGUA ESTÁS EN MI CORAZÓN!

¡CHÁVEZ VIVE!

¡INDEPENDENCIA O NADA!

¡LEALES SIEMPRE!!!

SEÑORES Y SEÑORAS, MUCHAS GRACIAS.