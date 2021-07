CIUDAD MCY.- «Ha llegado la hora de producción, de construir, de avanzar y crecer como Patria», afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al ordenar el incremento del 100% de la producción de materiales de construcción.

La meta de producción responde a la necesidad de cubrir la demanda nacional e iniciar próximamente el proceso de construcción de viviendas en América Latina y el Caribe.

«Que Venezuela vaya a construir viviendas cómodas, buenas, bellas y a precios competitivos. La construimos y la entregamos llave en mano en el mercado internacional, pero para eso necesitamos poner toda la industria al 100% de producción», señaló desde Guatire, ubicado en el estado Miranda.

En las instalaciones de la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, recalcó que «Venezuela tiene que llegar al 100% de la capacidad productiva sin excusas», razón por la cual rechazó que los responsables de ejecutar planes de producción de materiales y construcción de viviendas utilicen el bloqueo económico, financiero y comercial como excusa de resultados desfavorables.

«No hay excusas. Yo no acepto el bloqueo gringo como excusa, no le acepto la excusa a nadie que por el bloqueo gringo no puede hacer las cosas», sentenció.

Indicó que Venezuela continuará denunciando las medidas coercitivas unilaterales; sin embargo, destacó que la necesidad de idear mecanismos para sortear las restricciones financieras que permitan cumplir con la meta de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

«Ataques imperialistas habrá hoy, mañana y siempre, pero Venezuela debe construir su prosperidad económica, felicidad y Socialismo sin excusas», puntualizó.

PRENSA PRESIDENCIAL