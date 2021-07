Ciudad MCY.- Más de 125 centros de vacunación masiva contra la COVID-19 serán activados esta semana en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) en el país, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, este 25 de julio durante el balance de la lucha contra la COVID-19.

Detalló que los CDI se convertirán en espacios para inmunizar contra el SARS-CoV-2. “Todos los CDI vamos a convertirlos en Centros de Vacunación Masiva, vamos a activar algo más de 125 centros a partir de esta semana, son 125 CDI que tienen todas las condiciones para el tratamiento y para el proceso de vacunación”, dijo el Jefe de Estado.

Insistió en que no se deben “dejar huérfanos” los centros de salud del país, por lo que instó en trabajar más para garantizar la salud de la población y ganar la batalla contra la enfermedad. “Siempre se puede dar más, no justifiquemos bajo ningún aspecto que por culpa del bloqueo y la tortura imperialista no podemos hacer nada, esto lo enfrentamos y lo denunciamos”, insistió.

Plan para recuperar ambulancias

El Mandatario nacional también propuso llevar a cabo un Plan para recuperar las ambulancias del país, a fin de fortalecer el Sistema de Salud Nacional. “Hay un cementerio de ambulancias, 2 mil, 3 mi, 4 mil, vamos a recuperarlas, preséntenme el plan, busquen padrinos, madrinas y que cada quien vaya recuperando”, dijo.

Presidente Maduro ordenó recuperar y expandir la Escuela Latinoamericana de Medicina

El presidente Maduro, ordenó recuperar y expandir la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) a fin de fortalecer los procesos formativos de los galenos.

El Jefe de Estado venezolano narró que una Comisión Presidencial visitó la sede de la ELAM y detectó un conjunto de dificultades que deben ser atendidas a la brevedad.

“Está pendiente el tema de la ELAM, tiene problemas y hay que atenderlos señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El Canciller me pidió que la pasáramos a manos de la Cancillería, es una opción”, dijo.

Agregó que la ELAM es “la niña de los ojos del Comandante Chávez y Fidel” por lo que reiteró que “tenemos que recuperarla, pongamos en la Agenda Presidencial recuperarla y expandirla”.

Información VTV