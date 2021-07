CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que relanzarán la Gran Misión AgroVenezuela, a fin de fortalecer la producción nacional y derrotar de manera definitiva la guerra económica impulsada contra el país por el imperio norteamericano.

Durante una jornada de trabajo de Jueves Productivo, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el Jefe de Estado venezolano pidió a todo su equipo de trabajo y al pueblo estudiar los vértices de este Programa Económico que fue puesto en marcha por la Revolución Bolivariana.

Especificó las nueve aristas que sostienen este Programa Productivo, las cuales se detallan a continuación:

La tierra, sus propiedades y los espacios productivos

Las buenas prácticas agrícolas: mecanización e implementos

Insumos biológicos y sintéticos

Semillas y genética soberana

Organización de base del Poder Popular

El circuito de financiamiento AgroPetro

Producción, procesamiento, distribución y abastecimiento

Investigación y desarrollo e innovación

Defensa, paz y seguridad integral

“Estas líneas son el camino de Chávez, de la Patria próspera, de crecimiento del siglo XXI (…) Hay que revisarlo, estudiarlo, uno cada vez que lo revisa le encuentra algo nuevo, se le abre una ventana de oportunidad para la acción ve más claro el camino, los problemas y las soluciones que hay que aplicar”, dijo el Mandatario nacional.

Identificados actores que perturban la economía

Por otro lado, el presidente Maduro adelantó que han estado trabajando en el tema económico y que en los próximos días hará anuncios relacionados con este tema.

Destacó que están identificados los actores económicos que perturban el desarrollo económico de la nación.

“Los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda, los tenemos identificados y son parte de un plan y he dado las ordenes que los llamen y no me importa el apellido que tengan, no hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela, el que se crea intocable está bien pelao”, subrayó.

Información VTV