CIUDAD MCY.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Afganistán denunció este viernes de forma enérgica el ataque perpetrado contra su sede en Herat que dejó un guardia de la Policía afgana muerto y otros oficiales heridos.

El área alrededor de donde se encuentra el complejo fue testigo de enfrentamientos este viernes entre talibanes y fuerzas del Gobierno, lo que terminó en el ataque por parte de elementos antigubernamentales al organismo.

La ONU está investigando para tener una reconstrucción completa de los hechos y para ellos contactó con las partes relevantes, según indicaron en un comunicado.

“Este ataque contra las Naciones Unidas es deplorable y lo condenamos en los términos más enérgicos”, expresó la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons.

“Nuestros primeros pensamientos están con la familia del oficial asesinado y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, dijo Lyons.

La sede no reporto heridos de la institución en el incidente, pero las entradas fueron atacadas con granadas propulsadas por cohetes y disparos. “Los autores de este ataque deben ser identificados y rendidos cuentas”, dijo Deborah Lyons, quien también lidera la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama).

Por su parte, el Ministerio del Interior afgano reportó que las fuerzas de seguridad y defensa y los levantamientos populares lanzaron una operación de limpieza alrededor del puente Pashtun en el distrito de Injil de la provincia de Herat, cerca del ataque a las instalaciones.

De acuerdo con el Derecho Internacional, los ataques contra el personal civil y los recintos de las Naciones Unidas están prohibidos y se pueden considerar crímenes de guerra.

UNAMA calls on parties to exercise maximum restraint & take all possible measures to protect civilians from further harm. The Mission warns of the grave consequences to civilians in #Kandahar if the fighting continues & intensifies in urban areas of the city. #Afghanistan 2/2

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 30, 2021