CIUDAD MCY.-En estos tiempos, el turismo de Venezuela se rige bajo la realidad de la llegada de la COVID-19, que es dura y desafiante, sin embargo, permite hacer de nuestro país una potencia turística, en la que vamos de manera paulatina cumpliendo la metodología del 7+7 con las medidas de bioseguridad, donde garantizamos el fortalecimiento de este sector.Esta información la suministró el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, en una entrevista realizada en el programa Aquí con Ernesto Villegas, conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, transmitido por Venezolana de Televisión.

Explicó que debido a la pandemia, hubo una desactivación del 80% de la economía turística en Venezuela, no obstante, en el mes de diciembre del año 2020, el país tuvo una recuperación importante en cuanto a las actividades turísticas y la cual se dio dentro del esquema de las medidas y protocolos para la prevención de la COVID-19.

Los destinos turísticos como Margarita, el Parque Nacional Los Roques, el Parque Nacional Canaima y La Guaira tuvieron una participación que no se había visto en años anteriores, motivado a que los venezolanos y venezolanas estaban deseosos de salir de sus casas, puntualizó. Por otra parte, refirió que en la Ley Orgánica del Turismo está plasmado el turismo sustentable y obviamente que el turismo de forma masiva en grandes cantidades afectaría las condiciones ambientales de los parques nacionales, si no se lleva de manera controlada, el turismo no es sustentable, debido a se crean afectaciones de las estructuras sociales y naturales que a lo largo del tiempo, no van a permitir que se pueda sostener las actividades turísticas de manera viable. Políticas fiscales de carácter nacional

El titular de esta cartera ministerial manifestó que las políticas fiscales no son para un sector en particular, sino es de carácter nacional, esa decir, el Estado necesita recursos y también necesita reactivar, por lo que se debe mantener un equilibrio como hacedor de política, en el caso fiscal, sin que se vean afectadas las rentas, y más ahora que el país es afectado en sus finanzas por el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Detalló que la renta interna a través de los impuestos nacionales como es el I.V.A y el impuesto a la aduana, también se han visto afectados por las importaciones, que cubre en parte importante la economía, para fortalecer el turismo de Venezuela.

“Venezuela es un país megadiverso que cuenta con destinos tropicales, andinos, amazónicos y grandes sabanas, todo en un mismo país y las oportunidades están a donde quiera que mires”, afirmó.

Experiencias turísticas.

