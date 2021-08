CIUDAD MCY.- Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 concluyeron este domingo con un mensaje de renovación y de esperanza, luego que la justa deportiva mundial se desarrolló en condiciones excepcionales, sin público en los estadios y severas medidas sanitarias para proteger a los atletas de la Covid-19.

¡Adiós Tokio 2020, Hola París 2024! fue el eslogán que se utilizó para despedir a los Juegos Olímpicos realizados en la capital japonesa durante las dos últimas semanas y dar entrada al próximo evento que se desarrollará en la llamada Ciudad de la Luz.

Sin bien es cierto que los juegos se desarrollaron en junio y agosto de 2021, debido a que se pospusieron un año debido a la pandemia del coronavirus, la próxima justa deportiva será en 2024 en Francia.

Con diferentes episodios artísticos apoyados por juegos de luces multicolores, bajo la presencia de las delegaciones deportistas de cada país participante, que permanecieron para asistir a la ceremonia de clausula, Japón presentó varios aspectos de su cultura milenaria.

Celebrada en el Nuevo Estadio Nacional, los organizadores de la parte japonesa entregaron la bandera de los cinco aros, que representa a todas las naciones unidas al olimpismo, a sus pares franceses, ante la presencia de las autoridades de ambas capitales.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, entregó la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien a su vez la cedió a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En las palabras de despedida, Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, expresó su agradecimientos a todos los voluntarios que participaron para hacer posible el evento, así como al personal médico que contribuyó a que los juegos se realizaron con éxito.

Por su parte, Thomas Bach destacó la participación de los atletas en las distintas disciplinas que compitieron en forma pacifica, lo cual desmuestra el poder curativo del deporte, en el marco de la pandemia de la Covid-19.

