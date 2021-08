CIUDAD MCY.- El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó que fue enviada una carta a la Agencia de Noticias EFE, solicitando que tenga mayor objetividad y rigor con respecto a Venezuela.

«En mayo enviamos esta carta a la Presidenta de la agencia EFE noticias, solicitando objetividad y rigor en el tratamiento a Venezuela, a partir de ejemplos concretos. Hoy recibimos una respetuosa y cordial respuesta. Ojalá haya buenos resultados y una relación más constructiva», dijo el canciller a través de la red social Twitter.

En el mensaje, Arreaza compartió la carta enviada a la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, en la que destaca que algunas publicaciones recientes de la agencia contrastan con «con el Código Ético y el Estatuto de Redacción que rigen su actividad profesional, me he percatado de un patrón de cobertura que no encaja con los principios y valores definidos por la empresa a los fines de garantizar un tratamiento imparcial y objetivo de la información presentada al público».

El canciller considera que en el registro de acontecimientos sensibles para el país, la agencia suele hacer omisiones selectivas, discriminación política de las fuentes y el «uso de un relato que tiende a relativizar las posiciones del Gobierno Bolivariano en defensa de la integridad de la República Bolivariana de Venezuela, contribuyendo a minimizar su credibilidad en beneficio de actores políticos que han impulsado una imagen negativa de nuestro país».

Arreaza señala que está «seguro de que la agencia, al igual que nosotros, comparte la idea de que medios de comunicación con un comportamiento coherente y equilibrado frente a las presiones de intereses particulares representan un antídoto seguro ante las atentan contra la democracia».

Señaló que en algunas de sus notas, concretamente en una sobre la guerrilla colombiana en Venezuela, se puede observar que la línea editorial de la agencia podría estar por debajo del umbral de los valores de rigurosidad, no discriminación y objetividad estipulados en sus documentos deontológicos.

Destacó que en los últimos meses los temas tratados por la agencia se enfocan en un único ángulo de información marcado por la disparidad cuando se tratan de denuncias concretas del Gobierno.

AVN