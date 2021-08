CIUDAD MCY.- El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes que dejará el cargo después de que una investigación estatal descubrió que acosó sexualmente a 11 mujeres y supervisó un intento ilegal de imponer represalias contra una de sus víctimas.

De acuerdo con los medios locales la renuncia también atiende a un esfuerzo por evitar el inminente juicio político en la Asamblea estatal. “Gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal. Y yo no puedo ser la causa de eso», aseguró el demócrata.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el pasado martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra el gobernador.

En la misma se concluyó que existió acoso sexual a varias empleadas actuales y anteriores del estado. En particular, el alto funcionario supuestamente realizó toques no deseados y no consentidos.

El propio presidente Joe Biden en declaraciones a los periodistas, luego de ver el resultado de la investigación, afirmó: «Creo que debería renunciar. Estoy seguro de que hubo algunos abrazos totalmente inocentes, pero la fiscal general decidió que otros no lo fueron»

A estas declaraciones se sumaron la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi; la senadora Kirsten Gillibrand, una firme defensora de los supervivientes de agresiones sexuales.

En sus declaraciones, al presentar su renuncia en un video, el gobernador afirmó que «en mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié por completo, y no debería tener excusas».

La popularidad de Cuomo se disparó el pasado año por las diferencias con el entonces presidente Donald Trump respecto a la gestión de la pandemia de Covid-19.

Algunos de los intercambios verbales entre ambos tenían lugar debido a las exigencias al Gobierno federal de una mejor atención para Nueva York que llegó a ser el epicentro de la pandemia.

La decisión del gobernador, que llevaba tres mandatos, entrará en vigor en dos semanas Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora y demócrata Kathy Hochul, quien será la primera gobernadora de Nueva York y cumplirá el resto del período hasta las próximas elecciones en noviembre de 2022.

