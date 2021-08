Ciudad MCY .- El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, en una nueva jornada de trabajo de Jueves Productivo, destacó que Venezuela está avanzando en su recuperación económica y crecimiento real, pese al bloqueo imperial, además de fortalecer el aparato productivo nacional.

“Estamos empezando una Jornada de Jueves de Economía Productiva, espacios para la reactivación definitiva de la economía productiva”, dijo desde el Palacio de Miraflores.

El Dignatario nacional recordó que Venezuela está encaminada al desarrollo económico sustentable, autosustentado y permanente junto a los 16 motores reactivados y animados en la producción nacional.

“Estamos consiguiendo el camino del crecimiento económico real, el crecimiento de la economía real y verdadera”. El Mandatario recordó que Venezuela está articulando los 16 motores de la Agenda Bolivariana, la fuerza productiva del país, tanto de la pública como la privada.

“Las empresas socialistas, las mixtas, las empresas privadas a toda escala, articular la fuerza productiva de un país”, resumió.

CAMBIO CLIMÁTICO

El Jefe de Estado aprovechó para advertir que el planeta está sufriendo los daños del cambio climático, producto de siglos de actividad dañina del modelo capitalista imperante.

“Este acto que vamos a hacer hoy lo suspendí ayer, por los pronósticos de las lluvias fuertes por el cambio climático”, informó.

Recordó las palabras eternas del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien a finales del siglo XXI ya había advertido que la especie humana estaba en peligro por el consumismo exagerado y la explotación desmedida de los recursos naturales y ambientales.

Igualmente, recordó el célebre e histórico discurso del Comandante Hugo Chávez Frías, quien desde la ONU en pleno siglo XXI siempre advirtió: “No cambiemos el clima, cambiemos el sistema”, refiriéndose al capitalismo salvaje que está destruyendo el mundo.

Recuadro

Gobierno nacional ordenó adjudicar viviendas a familias afectadas por fuertes lluvias

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó reparar las viviendas que hayan sufrido afectaciones por las lluvias y adjudicar nuevas unidades habitacionales a las familias que perdieron sus hogares.

Durante una jornada productiva llevada a cabo desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el Jefe de Estado manifestó: “Le he dicho a los ministros, vicepresidenta, tenemos que garantizar la reparación de todas las viviendas reparables afectadas por las lluvias, tenemos que entregar viviendas a aquellas familias que las han perdido y no puedan ser reparadas, hay que entregarles inmediatamente viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

Reiteró que el pueblo de Venezuela no está huérfano porque tiene un Gobierno que responde por sus necesidades.

Información VTV