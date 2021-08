CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela está en fase de construcción de una economía libre, independiente y con vocación exportadora.

“En esta etapa de sanciones, persecuciones económicas, no hay mal que por bien no venga, porque con toda esa persecución y esa tortura, hemos logrado dar el paso de una economía dependiente, petrolera, a una economía incipiente, libre, independiente, diversificada y con vocación exportadora, es la economía que está en fase de construcción, no podemos dar paso atrás, tiene que ser una economía del trabajo basada en la producción de riquezas“, dijo el Jefe de Estado este miércoles durante una jornada de trabajo desde la Planta Torrefactora de Café Giro ubicada en el estado Miranda.

El Mandatario Nacional destacó que se debe trabajar para que las empresas productoras de café “sean protegidas y encuentren su dinámica productiva máxima y además comiencen a exportar al mundo”.

Insistió en que se debe incentivar la exportación de café al mundo; “se puede exportar un porcentaje, puede ser el 20% y con ese dinero que entra compran los repuestos, reinvierten en maquinaria, mejorar la capacidad productiva, el salario de sus trabajadores”, dijo.

VTV