CIUDAD MCY.- Con la finalidad de garantizar la seguridad social de los funcionarios de resguardo del Estado en el ámbito nacional, se llevó a cabo en las instalaciones del Comando Central de la Policía Bolivariana de Aragua la consulta pública sobre la Ley Orgánica de Previsión y Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana, también denominada como la Ley de los Guardianes de la Patria, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), la cual establece la creación del Instituto de Previsión y Seguridad Social de estos organismos, así como otros beneficios para los funcionarios de los diferentes entes de seguridad del Estado.

La consulta estuvo integrada por siete mesas de trabajo, bajo las orientaciones de los diputados de la Asamblea Nacional, Luz Coromoto Chacón y Martín López Ríos; el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, José Viloria; el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, Eduard Betancourt; el presidente del Consejo Legislativo del estado bolivariano de Aragua, Aníbal Fuentes; el director de Protección Civil Aragua, César Yaguaro, y representantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Bomberos, Cicpc, PoliAragua y Policía Municipal.

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, José Viloria, manifestó en nombre del gobernador Marco Torres todo su respaldo a la jornada, por considerarla muy importante, “porque tenemos la participación de todos los organismos de seguridad… esta Ley de Guardianes de la Patria impulsada por el presidente Nicolás Maduro, ya se aprobó en primera discusión en la AN, ahora estamos en estas mesas de trabajo conformada por funcionarios activos, pensionados, jubilados y sobrevivientes”.

Vale resaltar que, en cada mesa, se discutieron los artículos plasmados en el instrumento legal para arribar a las conclusiones. “Se tocaron diferentes temas como la jubilación; antes de este proyecto de ley se requerían 25 años de servicio y 60 años de edad, con este proyecto no tendrán esta limitante de cumplir los 60 años, porque hay funcionarios que tienen más de 25 años de servicio y no llegan a los 60 años; otros beneficios en materia de salud, servicios funerarios, seguridad, bienes y policlínica”, entre otros detalló Viloria.

De igual forma, la diputada por la Asamblea Nacional, representante de la Comisión de Política Interior, Luz Chacón, refirió que con esta consulta se le está dando continuidad a esta iniciativa de la exministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

“Esta ley viene a dar seguridad y herramientas de trabajos a los funcionarios, no es solo estar aquí en esta mesa y discutir, es ser voceros y voceras ante todas las personas, ante las comunidades, ante el poder popular, para nosotros poder explicar en las comunidades lo que viene a ser esta transformación de la revolución judicial”, dijo.

Este sistema de nuevas leyes forma parte de lo que llamamos la Revolución del Sistema Judicial venezolano, “ustedes son fundamentales, porque muchos de los funcionarios aquí presentes hacen vida en los órganos, son parte de este sistema, tratamos de que el pueblo entienda que no solo es discutir estos capítulos, más allá de los 110 artículos que contiene esta ley, distribuida en 17 capítulos, no basta seguridad y política gubernamental, si no tenemos conciencia de lo que estamos relatando a través de las actas policiales, los relatos de los hechos de lo que sucede, venimos de sacudir a más de 30 mil privados de libertad, en edades promedios de 18 a 25 años, no todo el que llega a nosotros debe ser llevado al Ministerio Público, hay que tener conciencia de las acciones cuando se hacen esas actas”.

Por otro lado, el presidente del Cleba, Aníbal fuentes, manifestó que el hecho de que haya venido una comisión de seguridad ciudadana, de la defensa de la Patria a una consulta, para que los propios funcionarios propongan lo que es la seguridad social, no es cualquier cosa, “tener todos estos organismos discutiendo esta Ley, permitir que nosotros estemos aquí es que tenemos un gran líder, el gobernador Rodolfo Marco Torres, un hombre comprometido con el pueblo que se entregó y se sigue entregando al pueblo con lealtad, con el legado de Simón Bolívar, el legado del Comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro… él nos ha enseñado lo que es la unión-cívico-militar policial, que es lo que aquí estamos viendo, viene a consolidar el bienestar de los funcionarios, como un derecho constitucional”, destacó.

