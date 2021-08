CIUDAD MCY.- Venezuela propuso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) establecer lazos de cooperación con China, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y la Liga Árabe.

Durante la Reunión Conjunta de Ministras y Ministros y otras altas autoridades en materia de Cultura y Turismo del ALBA-TCP, el canciller de la República, Félix Plasencia, insistió en la importancia de ampliar las relaciones de América Latina y El Caribe con el resto del mundo.

Plasencia destacó que se deben promover mecanismos internacionales de integración, porque a su juicio la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima pasaron al olvido.

Destacó que Venezuela está comprometida con la consolidación de políticas que impulsen el turismo y la cultura.

“Estamos comprometidos para que la potencia mayor de cultura y turismo esté en nuestra región, no hay una sola duda que me haga pensar que no lo podemos hacer”, dijo.

Agregó que “no podemos hacer turismo sin cultura, porque esa cultura nuestra, milenaria, de 15 mil años de historia, es hoy una cultura rica, que gusta, que se quiere conocer, que se quiere apreciar, no de la manera pasiva”, insistió.

Destacó que en el país también se han fortalecido las conexiones internacionales con la aerolínea Conviasa.

“Estamos viajando con nuestra aerolínea, trayendo soluciones de sanidad, de prevención, con Conviasa, estamos regresando a los venezolanos que fueron engañados y que decidieron salir de la Patria bendita”, dijo.

