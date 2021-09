CIUDAD MCY.- En aras de reforzar la jornada nacional de vacunación masiva y gratuita contra la Covid-19 que viene impulsando el Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, de la mano de las tutorías territoriales del programa político Yo Defiendo Haciendo, dio inicio a la intensificación de la campaña de inoculación hacia adultos mayores, mujeres lactantes gestantes y personas con discapacidad, a través del Plan Mariño Te Abraza Casa a Casa para favorecer en una primera oleada a 20 comunidades mariñenses.

Con orientaciones de la alcaldesa Joana Sánchez, se realizó el despliegue del equipo multidisciplinario en busca de las referidas poblaciones vulnerables, con el fin de aplicarles la primera dosis.

Este equipo está constituido por el personal de salud de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Anca, Samán de Güere, El Tierral, Valle Lindo, Rosario de Paya y Aduana, acompañado de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh), junto a los tutores de cada territorio de la localidad.

“Gracias al apoyo del Gobierno nacional, regional, Corposalud y a la gestión de nuestra alcaldesa Joana Sánchez, hemos reforzado la estrategia de vacunación contra el coronavirus, mediante el plan Mariño te Abraza Casa a Casa, en pro de disminuir los contagios, proteger la salud y garantizar calidad de vida a los turmereños, particularmente en la población que se encuentra dentro del rango de personas mayores de 18 años con discapacidad o movilidad reducida, encamados, mujeres lactantes y embarazadas, estas últimas con 14 meses de gestación”, destacó el responsable del plan de autogobierno comunal Yo Defiendo Haciendo por el eje 2 Los Overos, Ángel León.

León comentó que, como primera etapa, se logró inmunizar a 80 mujeres y hombres de la comunidad La Línea, lo que constituyó a su juicio una oportunidad única para las familias de la zona.

“Nuestra intención es inocular a la mayor cantidad de la población que son beneficiarios de este programa y que aún está rezagada en la colocación de la primera dosis”, insistió el tutor.

Detalló que entre los sectores favorecidos se encuentran Las Rurales Villa Tejera, Farinachi, Ojos de Dios, El Progreso, Güere Dos, Norte 1, Montaña Fresca, Creación de Dios, La Herrereña, Parcelamiento 17 y 18, La Línea, Río de Agua Viva, Los Overos, Las Mercedes de Paya, El Cambur, 1º de Mayo Norte, Ganadería, Pedregal y Paraguatán.

Por su parte, la jefa de comunidad La Línea, Magaly Roa, expresó con satisfacción “nuestra comunidad está sumada a trabajar unida a nuestro Gobierno municipal para brindar bienestar a nuestros vecinos, por ello, nos sentimos muy contentos con este operativo, pues gracias a la alcaldesa Joana Sánchez, logramos favorecer a nuestros abuelos y abuelas que viven solos y tenían complejidad en movilizarse al centro de vacunación, además de otros beneficios obtenidos para nuestro buen vivir”.

BENEFICIARIOS

“Estoy muy contenta y agradecida con la alcaldesa Joana Sánchez por traernos esta jornada, ya que por estar quebrantada de salud no había podido ir a vacunarme, además vivo sola y no cuento con un familiar o conocido que me llevará a inmunizarse”, dijo Carmen Torrealba de 75 años de edad.

Asimismo, José Torrealba de 85 años de edad manifestó “me pareció muy bien que se nos tome en cuenta y se garantice nuestra salud, gracias al gobierno nacional, regional y municipal por esta bendición”.

“Me parece muy bien que velen por nuestra salud; felicito la iniciativa de la alcaldesa Joana Sánchez por brindarnos protección, yo vivo con mis hermanos, uno tiene 46 años, la otra 62 y yo 66 y de verdad se nos hacía muy difícil movilizarnos”, declaró Caridad Linares.

