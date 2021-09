CIUDAD MCY.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega dio a conocer la foto oficial del proceso de negociación en México entre delegaciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las oposiciones extremistas del país.

A través de la red social Twitter @NorwayMFA, señaló que este encuentro fue facilitado por Noruega y acompañado por Holanda y Rusia. Más temprano, el jefe Plenipotenciario de la delegación del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez manifestó: “Estamos muy atentos a las garantías económicas que han sido robadas al pueblo para que se recuperen, estamos trabajando en ello, es arduo, pero hay disposición y empeño para lograr los acuerdos parciales pronto”.

La afirmación la hizo a su salida de la reunión de la jornada con la delegación de oposiciones, efectuada en el hotel Sofitel, ubicado en la avenida Reforma, en Ciudad de México, donde enfatizó que se abordará en su totalidad la agenda del Memorándum de Acuerdo.

El 3 de septiembre del año en curso, ante los medios de comunicación internacionales que se encontraban en las afueras del hotel, Rodríguez destacó que la delegación del Gobierno venezolano está presente con la finalidad de buscar los mecanismos para que el pueblo venezolano sea beneficiado a través del esfuerzo que realiza en el diálogo.

“Traemos puntos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de las venezolanas y venezolanos, en la economía, en lo social, en la pandemia. Yo creo que este trabajo va a rendir frutos”.

We have the pleasure to publish the first official photo of the plenary of the negotiation process in Mexico between the Government of the Bolivarian Republic of #Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela, facilitated by Norway and accompanied by the Netherlands and Russia. pic.twitter.com/JdrGKReJ4W

