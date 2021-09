CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este martes el Manifiesto de Carúpano como un documento con líneas reflexivas sobre el verdadero concepto de libertad, y la importancia de que el pueblo venezolano asumiera la defensa de sus derechos frente a las pretensiones de los enemigos de la Patria, esto a propósito de celebrarse los 207 años de la fecha en la que el Libertador Simón Bolívar lo escribiera.

A través de sus redes sociales, el Jefe de Estado expresó que el documento escrito por Simón Bolívar manifiesta su rechazo por las injusticias de los hombres.

El 7 de septiembre de 1814, el Libertador Simón Bolívar escribió el Manifiesto de Carúpano, documento que sirvió para exponer las causas que condujeron al fracaso de la segunda República.

Con este documento Bolívar buscaba no solo la libertad sino el apoyo incondicional de su pueblo y de sus amigos. Aparte en su documento le hacía crítica a varias cosas. Como el ejército que a pesar de que algunos venezolanos de ese tiempo hacían lo que pudieran por él le faltaba mucho orden. En síntesis, había muchos problemas en ese tiempo, que no permitieron que la Segunda República avanzara y eso en verdad no era culpa de Bolívar, entonces él quiso que todo quedase escrito y que se pudiera analizar, logística e intelectualmente el escrito.

En este manifiesto Bolívar se quejaba de la justicia de los hombres, y abogaba por la justicia divina, expresa que sus ciudadanos venezolanos no estaban preparados para el ejercicio de la justicia. Siendo este el caso, El Libertador obligó a sus compatriotas venezolanos a asumir el ejercicio de la libertad, a pesar de su falta de aprecio ante la misma.

Para el año 1814 cuando se redactó el Manifiesto de Carúpano, la situación política que se presentaba en el momento fue el principal obstáculo para Simón Bolívar de otorgarle la Independencia y entregarles la libertad, debido a que los pobladores criollos, a pesar de ser la clase más dirigente para el movimiento independentista, aún se encontraban a completa obediencia y eran colaboradores de los colonizadores españoles, mientras que los pardos aún como esclavos, refiere la historia.

Información VTV