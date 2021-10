CIUDAD MCY.– El jefe del Comando de Campaña Nacional “Aristóbulo Istúriz”, Diosdado Cabello, afirmó que la Unión Europea tienen mucho que aprender de la democracia venezolana y desde la nación Bolivariana se les puedes dar lecciones sobre los procesos electorales.

Durante la rueda de prensa realizada en el Teatro Principal de Caracas, Cabello expresó: “El representante de la UE para política exterior Josep Borrell y su grupo deben entender que Venezuela se respeta, para que aprendan cómo se hace una elección. Debería darles pena hablar de democracia cuando tienen un rey, qué falta de moral”.

Aseveró que los países de la UE deben entender que la nación Bolivariana es independiente, y jamás volverá ser un país colonial. “Nosotros queremos que todos vengan y vean cómo se hacen unas elecciones. No tenemos nada que ocultar”.

Al mismo tiempo, hizo énfasis de que no se entienda en la UE y desde el gobierno de Estados Unidos que en Venezuela el dueño de la soberanía es el pueblo. “Nosotros no estamos comprometidos con ningún imperio, no le debemos favores a nadie”.

Sostuvo que el imperio norteamericano no descansará para tratar de frenar esta Revolución que nació el 4 de febrero de 1992, y utilizará sus peones en distintas partes del mundo, “no solo en Colombia, aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de lacayos del imperialismo”, apuntó.

Información VTV