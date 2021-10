CIUDAD MCY.- De acuerdo con el sondeo “Monitor País” de la encuestadora Hinterlaces entre agosto y septiembre pasado, 52 % de los venezolanos y venezolanas definitivamente votará, y 19 % probablemente lo hará, en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre venidero.

Solo un 12 % manifiesta que definitivamente no lo hará; 15 % probablemente no lo hará y 2 % no sabe, detalló el presidente de la encuestadora, Oscar Schémel, este lunes, durante una intervención en el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV).

Agregó que 84 % de los que se declaran chavistas si votarán. “Hay una enorme participación del chavista, que se comporta por una identidad”. Además, en términos generales, dijo Schémel, hay un cultura y arraigada en el venezolano de participación electoral.

“Hay una cultura de participación muy arraigada y la abstención no tiene que ver con una desconfianza al Consejo Nacional Electoral (CNE) ni a las instituciones, sino con la ausencia de alternativas”, expresó el analista.

Respecto a un posible referéndum revocatorio, 55 % quiere que el presidente de la República, Nicolás Maduro, culmine su mandato, pues se manejan en el “no conflicto”, y esto puede desencadenar un nuevo conflicto político, puntualizó.

Igualmente, 74 % cree que la decisión de algunas oposiciones de no participar en las denominadas megaelecciones, es “incorrecta”. “Estamos hablando de de 3 de cada 4 venezolanos. La oposición sólo convoca entre el 11 y 13 % de la población.

Señala que sólo 13 % de los ciudadanos y ciudadanas es la “suma de toda la simpatía de toda las oposiciones”, frente al 40 % que se identifica con el chavismo.

Por otra parte, 3 de cada 4 tiene una opinión desfavorable o rechaza a la mayoría de los líderes de la derecha.

En ese sentido, detalló que 83 % de los venezolanos rechaza a Juan Guaidó, seguido de un 81 % a Julio Borges; 80 % a Leopoldo López; 79 % a Ramos Allup y a Henrique Capriles un 77 %, entre otros.

Información AVN