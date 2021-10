Funcionarios estadounidenses indicaron que si bien el programa contribuyó a reducir el flujo migratorio, lo hizo imponiendo sufrimiento a miles de migrantes.

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Estados Unidos anunció el viernes un nuevo intento para poner fin al programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras las autoridades estadounidenses analizan y aprueban las solicitudes de los migrantes.

Aunque la decisión no entrará en vigor de manera inmediata, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que tras considerar atentamente los argumentos, la evidencia y las perspectivas presentadas por diversas partes, se decidió poner fin a esa política, denominada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

«He decidido que el MPP debería ser rescindido», escribió Mayorkas en un documento enviado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El MPP fue instaurado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, permitiendo a EE.UU. enviar a cerca de 70.000 solicitantes de asilo a México para que aguardaran en ese país su cita ante tribunales estadounidenses.

Mayorkas señaló que si bien el programa contribuyó a reducir la llegada de migrantes e indocumentados, lo hizo imponiendo costos y sufrimiento a las personas que quedaron expuestas a daños mientras esperaban en México.

This Administration is tackling longstanding problems that have plagued our immigration system for decades in order to achieve needed systemic change. MPP does not help meet this goal. https://t.co/21GjEKf7Ox https://t.co/dZz56x1JKE — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) October 29, 2021

MPP had endemic flaws, imposed unjustifiable human costs, pulled resources and personnel away from other priority efforts, and did not address the root causes of irregular migration. — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) October 29, 2021

Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue revertir ese programa por considerarlo ‘inhumano’, aunque las deportaciones continuaron amparadas en el Título 42 de la ley de migración.

Sin embargo, el pasado 25 de agosto una corte de Texas llamó a restablecer los MPP y poco después el Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó el fallo, por lo cual el Ejecutivo informó que restauraría la medida en noviembre.

Más de 1.6 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero, un nivel no visto en 20 años, evidenciado la crisis migratoria que enfrenta EE.UU.

