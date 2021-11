CIUDAD MCY.- El pasado 26 de octubre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) anunció a Pirueta como ganador en la categoría de Publicaciones Periódicas, en la XI Edición del Premio Nacional del Libro, invadiendo así de orgullo a la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua, casa editora del diario Ciudad MCY, plataforma que sirvió de impulso y desarrollo para este importante semanario dedicado a los niños y niñas de la Patria.

Carolina Álvarez, autora de Pirueta, no dudó en compartir su emoción al recibir este reconocimiento, que a su juicio reconoce una labor de años tratando de entregar una forma de educación eficaz y creativa.

“Que el Cenal nos haya entregado este premio, reconoce el trabajo de muchísimo tiempo, que poco a poco se va afinando, y es muy emocionante, porque no recuerdo una publicación periódica en Venezuela que haya durado lo que duró Piruetas. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino”, indicó Álvarez, quien además es licenciada en Educación y Literatura.

EL RESULTADO DE UNA PASIÓN

De acuerdo con Álvarez, lo que hoy representa Pirueta es la síntesis de lo que fue su niñez, pues según sus propias palabras su papá la acostumbró a buscar libros, publicaciones periódicas y los encartados que venían en las ediciones dominicales de los diarios, acciones que la hicieron apasionarse por el aprendizaje, y sobre todo por inculcar a través de su profesión.

Cuando se convirtió en maestra comenzó a crear otras formas de educación escrita a través de publicaciones periódicas en el correo de la escuela en la que ejercía su carrera.

“Después Yomar Meléndez, en su momento presidente de Letras de Aragua, me buscó y me dio la oportunidad de crear Pirueta y me gustaba imprimir ahí mis ganas de que los niños aprendieran y se enamoraran de la lectura y la investigación”, manifestó.

Así pues, Pirueta fue creciendo poco a poco, con el apoyo del Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de publicaciones semanales que incluían lecturas, tareas, juegos y manualidades, con el objetivo de que los pequeños de la casa reforzaran sus conocimientos de la forma más creativa posible, incluso con apartados que también servían para atrapar a lectores de otras edades.

AGRADECIMIENTO

En este sentido, Álvarez extendió su agradecimiento y sus palabras de felicitaciones a Ciudad MCY, por ser la base de todo el éxito que hoy, como familia profesional, han recibido.

“Que Ciudad MCY se haya interesado en tener un encartado especial para los niños y niñas fue un gesto maravilloso, estoy segura de que todos los periódicos también deberían contener un material dirigido a la población infantil, sobre todo en este tiempo donde ellos están en casa y necesitan reforzar sus conocimientos”, señaló.

De igual forma, Álvarez aseguró que este premio pertenece a todos los que, de alguna manera, han contribuido con un grano de arena, por lo que hizo mención especial a Yomar Meléndez y a María Fernanda Pérez, actual presidenta de Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua.

Es importante mencionar, que las ediciones de Pirueta, también están disponibles en el portal web de Ciudad MCY (http://ciudadmcy.info.ve/) para el disfrute de toda la familia.

JHOSMARI BLANCO